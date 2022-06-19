Відомий український спортсмен похвалився фото з російським чемпіоном і нарвався на жорстку критику

Іван Редкач та Дмитро Бівол / twitter.com/ivan_redkach

Український боксер і чемпіон USBA в легкій вазі Іван Редкач опублікував фото з російським колегою Дмитром Біволом, чемпіоном світу за версією WBA в напівважкій вазі.

Скандальний боксер написали у своєму Twitter, що "спорті поза політикою" на 116-ту добу повномасштабної війни Росії в Україні.

На думку 36-річного боксера з Шостки Сумської області, який живе і тренується в США, спорт і політику слід завжди розділяти.

"Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнайте, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається поза політикою, так як старанно працюють спортсмени, а в даному випадку потім і кров'ю, не один політик так не трудяться", - написав Іван.

Під постом боксера посипалися гнівні коменти на адресу спортсмена.

"Мозок поза політикою", "Боже, яке !", "Дивують люди, у яких немає батьківщини і честі", - пишуть під фото боксера.

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