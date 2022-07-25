"Він був найкращим": війна забрала життя відомого львівського спортсмена

Війна забрала життя Львівського спортсмена / Facebook Лариси Забавчук

Війна в Україні забрала життя талановитого Львівського інженера і кікбоксера клубу Triumph martial arts Gym Миколи Забавчука. Він загинув внаслідок ворожого артобстрілу Краматорська

За словами матері хлопця Лариси Забавчук у Facebook, життя бійця ЗСУ забрали російські окупанти, які минулого тижня обстріляли Краматорськ.

"Вчора загинув мій син. Коротке повідомлення про обстріл в Краматорську і трьох загиблих чоловіків, а в серці-невимовний біль і неприйняття реальності. Він був кращим-який тільки може бути син і брат, вірний товариш і гідний чоловік. Будував плани, дуже любив життя, свою сім'ю, хрещеників. Я не знаю, як я буду без нього жити", – написала мама спортсмена.

Загинув Микола Забавчук / Facebook Лариси Забавчук

"Я проклинаю тих нелюдів, які обривають політ наших дітей. Бажаю матерям України берегти своїх синів, бо я свого не вберегла", – додала розбита втратою Забавчук.

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