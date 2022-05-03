"Діти пили сечу": Усик шокувала новими подробицями війни за Маріуполь

Катерина Усик / соцмережі

Маріуполь став містом болю, сліз, жаху і страшних людських історій. З великими труднощами з Маріуполя зараз триває евакуація мирних жителів.

Не залишилася осторонь однієї моторошної історії дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика. У своєму Instagram Катерина Усик поділилася моторошною історією порятунку дітей матір'ю.

Щоб вижити в блокадному Маріуполі, дітям довелося пити дощову воду з калюж.

Дружина Олександра Усика просто не може повірити в те, що відбувається в сучасному світі, додавши, що історія з калюжами.

"Є ще інформація. У це складно повірити, але люди пили сечу!!! 2022 рік!!!"- написала Усик.

Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

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