"Діти пили сечу": Усик шокувала новими подробицями війни за Маріуполь

Щоб вижити в блокадному Маріуполі, дітям довелося пити дощову воду з калюж.
Маріуполь став містом болю, сліз, жаху і страшних людських історій. З великими труднощами з Маріуполя зараз триває евакуація мирних жителів.
Не залишилася осторонь однієї моторошної історії дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика. У своєму Instagram Катерина Усик поділилася моторошною історією порятунку дітей матір'ю.
Щоб вижити в блокадному Маріуполі, дітям довелося пити дощову воду з калюж.
Дружина Олександра Усика просто не може повірити в те, що відбувається в сучасному світі, додавши, що історія з калюжами.
"Є ще інформація. У це складно повірити, але люди пили сечу!!! 2022 рік!!!"- написала Усик.
Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.
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