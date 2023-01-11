"Я зрадник": Усик здивував заявою про вірність Московському патріархату

Відомий український боксер та чемпіон світу Олександр Усик здивував українців своєю заявою. Він вирішив стати на бік Московського патріархату в Україні. Усик заявив, що він буде вірним голові УПЦ МП митрополиту Онуфрію. Про це він зазначив на своїй сторінці в Instagram.
Усик повідомив про це своїй аудиторії під час прямого ефіру, який він вів російською мовою, щоб "розуміло більше людей".
"Багато запитань щодо того, що я зрадник своєї церкви і своєї віри, і Господа Бога. Мене не цікавлять ці питання, але багато людей просять мене про те, щоб я сказав слово. Я залишаюсь і продовжую бути вірним Українській православній церкві та настоятелю нашої церкви митрополиту Онуфрію", - сказав Усик.
Він також переконаний, що проблема Московського патріархату в Україні виникла через "негідників, які там є".
"Я хочу сказати, що хочу, щоб наша Українська православна церква очистилася від тих негідників, які в ній є. Це не батюшки. Це ті люди, які приїхали працювати за настановою ворога - Російської Федерації", - додав боксер.
Нагадаємо, раніше Олександр Усик заявляв, що Путін постійно демонструє нібито силу, що в реальності є обманом. Він назвав російського диктатора слабким.
"Він все це робить, показуючи, що він сильний, і красивий. Насправді він не такий, Це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий. Путін показує, який він, але він дуже слабкий", - підкреслив боксер.
До того окупаційна влада Криму позбавили звання українського боксера Олександра Усика. У спортсмена відібрали нагороду "За вірність обов'язку".
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