'Гей, жадібне черево': Усик погодився битися з Ф'юрі, якщо той пожертвує українцям 1 млн фунтів

Олександр Усик прийняв пропозицію британця Тайсона Ф'юрі про бій 29 квітня на легендарному футбольному стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі / колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Український боксер Олександр Усик (20-0, 13 КО) прийняв пропозицію британського боксера Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) про бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Відповідне відеозвернення Усик опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Правда, Усик не забув жорстко потролити Ф'юрі з приводу його жадібності. І погодився на розподіл гонорару за бій у форматі 70% на 30% на користь суперника.

"Гей, жадібне черево! Я приймаю вашу пропозицію. Згоден на 70/30 на твою користь, щоб побитися 29 квітня на "Уемблі". Але ти повинен пообіцяти задонатити українцям відразу після бою один мільйон фунтів стерлінгів (Зараз 1,2 млн доларів США – Главред). І кожен день, поки ти це не зробиш, ти будеш виплачувати 1% твого гонорару українському народу. По руках?",- сказав Усик.

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Передбачається, що бій відбудеться 29 квітня на легендарному футбольному стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик заявляв, що Путін постійно демонструє нібито силу, що в реальності є обманом. Він назвав російського диктатора слабким.

"Він все це робить, показуючи, що він сильний, і красивий. Насправді він не такий, Це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий. Путін показує, який він, але він дуже слабкий", - підкреслив боксер.

До того окупаційна влада Криму позбавили звання українського боксера Олександра Усика. У спортсмена відібрали нагороду"за вірність обов'язку".

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