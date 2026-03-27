Невідомі проникли до номерів гравців та тренерського штабу.

Збірну України обікрали перед матчем зі Швецією, з готелю винесли гроші та цінні речі.

Це сталося в Бенідормі, де команда готувалася до гри, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

За його інформацією, невідомі проникли в номери гравців і тренерського штабу.

"Коли збірна проводила перший цикл, перед поїздкою до Валенсії, її пограбували в прямому сенсі цього слова. Це сталося в готелі, коли команда була відсутня у своїх номерах. Невідомі проникли в кімнати і обікрали гравців, тренерський штаб", — сказав він.

Також він зазначив, що зловмисники викрали гроші, годинники та інші цінні речі. Зокрема, у помічника тренера Альберто Босха вкрали близько 1800 євро.

Інцидент стався за кілька днів до матчу і міг вплинути на стан команди перед грою.

Як раніше писав Главред, матч за вихід на Мундіаль завершився перемогою Швеції з рахунком 3:1. Таким чином, збірна України не кваліфікувалася на Чемпіонат світу — 2026.

Також повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров завершить роботу з національною командою після невдалого виступу у відборі на чемпіонат світу-2026.

Ребров не планує продовжувати контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ), який діє до літа 2026 року. Наставник не зміг виконати завдання — вивести "синьо-жовтих" на першу за 20 років світову першість.

Вам може бути цікаво:

