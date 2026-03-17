Не підкорився навіть Шевченку: молодий форвард Динамо повторив унікальний рекорд

Руслан Іваненко
17 березня 2026, 00:48
Молодий форвард повторює досягнення легенд Динамо та допомагає команді зробити вольовий камбек.
Динамо, Пономаренко
Пономаренко підкорює новий рубіж у чемпіонаті України / Колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomarenko_matviy, скріншот

Коротко:

  • Пономаренко оформив дубль у матчі Динамо – Полісся (2:1)
  • Матч став ключовим для камбеку столичного клубу
  • Голи нападника забезпечили шосту поспіль результативну гру

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в чемпіонаті України. У матчі проти Полісся (Житомир) 20-річний нападник оформив дубль і допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Рідкісне досягнення клубу

Завдяки цим голам Пономаренко повторив рідкісне досягнення клубу – серію результативних матчів у чемпіонаті України, яка траплялася в історії київського клубу дуже рідко, повідомили на сайті УПЛ.

У ряд із легендами Динамо

Молодий форвард забиває вже шість матчів поспіль, вийшовши в один ряд із легендарними гравцями Динамо: Максимом Шацьких, Діого Рінконом та Віктором Циганковим.

За шість останніх матчів Матвій забив 8 голів – найбільше серед гравців, які повторювали цей рекорд клубу. Для порівняння, рекорд чемпіонату України тримає Алекс Тейшейра зі Шахтаря, який у 2015 році забивав у десяти поспіль іграх, забивши 17 голів.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди на березневі матчі плейоф відбору до Чемпіонат світу з футболу 2026. До основного списку потрапили 26 футболістів, ще дев’ять гравців увійшли до резерву.

Крім того, Донецький "Шахтар" успішно розпочав єврокубкову весну, здобувши виїзну перемогу над польським "Лехом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій — 3:1, повідомляє "Суспільне спорт".

Нагадаємо, що Металіст 1925 погодив з Динамо умови щодо трансферу півзахисника Олександра Яцика. За інформацією відомого журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса в ефірі YouTube-каналу "BurBuzz", сторони вже домовилися про перехід 23-річного хавбека.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

"Можу зробити все, що захочу": Трамп розкрив сценарій для ще однієї країни

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиці

Останні новини

02:37

Трансгендерний син Шер одружився: яким було весілля 57-річного Чеза Боно

02:32

Для чого реально потрібні пакетики в коробках з нових кросівок: здивує багатьохВідео

02:01

Позашлюбний син Шварценеггера здивував схожістю із зірковим татом

02:00

Нікіта Пресняков збіднів: його батько-путініст розказав правду про стан сина

01:52

"Можу зробити все, що захочу": Трамп розкрив сценарій для ще однієї країни

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:22

Ющенко "дружніми обіймами" привітав Шона Пенна з "Оскаром"

00:48

Не підкорився навіть Шевченку: молодий форвард Динамо повторив унікальний рекорд

00:23

"Не можна прощати": Олена Мозгова заговорила про зраду

00:02

Зіпсують інтер’єр та додадуть клопоту: 4 помилкові рішення під час ремонту кухніВідео

Реклама
16 березня, понеділок
23:29

Олена Тополя розповіла про зміну прізвища після розлучення

23:08

Не лише Донбас: у ЗСУ розкрили, де РФ готує умови для великого натупу

23:06

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

22:55

Потрібна термінова операція: у Марини Хлєбнікової виявили пухлину

22:44

У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиціФотоВідео

22:25

Як створити "мармурові" пасхальні яйця: лайфхак, який підкорив Мережу

22:21

Лише половина водіїв скаже, хто може проїхати прямо: заплутаний тест з ПДРВідео

22:06

"Хочу жити": російська ведуча зі сльозами на очах розповіла про свою смертельну хворобу

22:04

"Літаки Судного дня": чому їхня поява у небі знову привернула увагу мережі

21:55

Найкращий засіб від конденсату на склі: ефект тримається кілька тижнів

21:39

Сили оборони зірвали плани Кремля щодо наступу - Зеленський назвав деталіВідео

Реклама
21:07

Трамп зізнався, кого боїться Путін та висловився про допомогу Україні - деталіВідео

21:06

Тепло бере паузу: на скільки впадуть стовпчики температури у Дніпрі

21:03

Легендарний рецепт великодньої паски — вийде у всіхВідео

21:02

Рідкісна зустріч: Ольга Сумська опублікувала свіже фото Ротару

20:29

Урожай огірків може пропасти повністю: які сусіди шкодять їм найбільшеВідео

20:26

Які делікатеси були розкішшю в СРСР: могли дозволити собі лише заможні

20:24

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядавФотоВідео

20:09

Температура може впасти до -2: погода на Тернопільщині змінить курс

19:57

Персик після морозів: помилка, яку не можна робити при весняній обрізціВідео

19:21

Єдиний шлях до миру: Світан сказав, як Україна може перемогти РосіюВідео

19:21

"Путін дав зелене світло": розкрито деталі "угоди" Росії з СШАВідео

19:20

Чому на чаї з’являється "нафтова" плівка і чи безпечно пити напій з нею

19:10

Війна навколо Ірану змінює правила світової гри: Денисенко про проблему для УкраїниПогляд

19:07

РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

18:34

Які тварини приносили українцям достаток і щастя: таємниці фольклоруВідео

18:20

"Будемо досягати цілей на землі": в Кремлі виступили з новою заявою про війну

18:13

Багато новачків: Ребров оголосив склад на вирішальні матчі плейоф до ЧС-2026

17:59

"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

17:58

Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

17:57

Як друга шкіра: легкий макіяж на щодень з ефектом фотошопу захопив TikTokВідео

Реклама
17:18

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

17:02

Видалила частину органу: українська актриса пішла на ризикований крок

16:55

Депутати рвуться на фронт: Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів

16:54

На Житомирщині відчутно похолоднішає: стало відомо, на скільки впаде температура

16:51

12 речей, які категорично заборонено зливати в раковину: більшість не знає

16:41

Вибухи не вщухають вже три дні: Москва під масованою атакою, що відомо

16:24

Соціальні ініціативи Purina: вплив бренду на життя тварин і суспільство новини компанії

16:22

Україну накрила хвиля похолодання: відомо, коли повернеться весняне тепло

16:02

Чому туї раптово чорніють: як врятувати дерева після зими

15:45

7 щоденних звичок, які можуть образити вашого собаку: про це мало хто замислюється

