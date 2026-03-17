Не підкорився навіть Шевченку: молодий форвард Динамо повторив унікальний рекорд

Коротко:
- Пономаренко оформив дубль у матчі Динамо – Полісся (2:1)
- Матч став ключовим для камбеку столичного клубу
- Голи нападника забезпечили шосту поспіль результативну гру
Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в чемпіонаті України. У матчі проти Полісся (Житомир) 20-річний нападник оформив дубль і допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:1.
Рідкісне досягнення клубу
Завдяки цим голам Пономаренко повторив рідкісне досягнення клубу – серію результативних матчів у чемпіонаті України, яка траплялася в історії київського клубу дуже рідко, повідомили на сайті УПЛ.
У ряд із легендами Динамо
Молодий форвард забиває вже шість матчів поспіль, вийшовши в один ряд із легендарними гравцями Динамо: Максимом Шацьких, Діого Рінконом та Віктором Циганковим.
За шість останніх матчів Матвій забив 8 голів – найбільше серед гравців, які повторювали цей рекорд клубу. Для порівняння, рекорд чемпіонату України тримає Алекс Тейшейра зі Шахтаря, який у 2015 році забивав у десяти поспіль іграх, забивши 17 голів.
Динамо Київ - найтитулованіший клуб України
Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.
У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.
