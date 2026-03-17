Не підкорився навіть Шевченку: молодий форвард Динамо повторив унікальний рекорд

Молодий форвард повторює досягнення легенд Динамо та допомагає команді зробити вольовий камбек.

Пономаренко підкорює новий рубіж у чемпіонаті України

Коротко:

Пономаренко оформив дубль у матчі Динамо – Полісся (2:1)

Матч став ключовим для камбеку столичного клубу

Голи нападника забезпечили шосту поспіль результативну гру

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в чемпіонаті України. У матчі проти Полісся (Житомир) 20-річний нападник оформив дубль і допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Рідкісне досягнення клубу

Завдяки цим голам Пономаренко повторив рідкісне досягнення клубу – серію результативних матчів у чемпіонаті України, яка траплялася в історії київського клубу дуже рідко, повідомили на сайті УПЛ.

У ряд із легендами Динамо

Молодий форвард забиває вже шість матчів поспіль, вийшовши в один ряд із легендарними гравцями Динамо: Максимом Шацьких, Діого Рінконом та Віктором Циганковим.

За шість останніх матчів Матвій забив 8 голів – найбільше серед гравців, які повторювали цей рекорд клубу. Для порівняння, рекорд чемпіонату України тримає Алекс Тейшейра зі Шахтаря, який у 2015 році забивав у десяти поспіль іграх, забивши 17 голів.

Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди на березневі матчі плейоф відбору до Чемпіонат світу з футболу 2026. До основного списку потрапили 26 футболістів, ще дев'ять гравців увійшли до резерву.

Донецький "Шахтар" успішно розпочав єврокубкову весну, здобувши виїзну перемогу над польським "Лехом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій — 3:1.

Металіст 1925 погодив з Динамо умови щодо трансферу півзахисника Олександра Яцика. Сторони вже домовилися про перехід 23-річного хавбека.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

