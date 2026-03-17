Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Гучний трансфер у Динамо: європейський топ-клуб готує солідний чек з гравця

Руслан Іваненко
17 березня 2026, 18:45
Французький клуб готовий викласти значну суму за українського захисника вже під час літнього трансферного вікна.
Михавко, Динамо
Марсель активно шукає підсилення оборони та розглядає Михавка / Колаж: Главред, фото: fcdynamo

Коротко:

  • Динамо може продати Михавка за 25 млн євро
  • Марсель зацікавлений у трансфері захисника
  • Ванат раніше перейшов у Жирону за ~15 млн

Київське Динамо проводить складний сезон, і однією з ключових причин спаду команди став продаж лідера атаки Владислава Ваната до Жирони.

Водночас цей трансфер дозволив киянам поповнити бюджет приблизно на 15 мільйонів євро. Як повідомляє MVZ Sports, уже влітку клуб може втратити ще одного важливого футболіста.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Інтерес до Михавка з Європи

Йдеться про 20-річного захисника Тараса Михавка, який зацікавив один із провідних європейських клубів. За інформацією джерела, влітку 2026 року гравець може перебратися до чемпіонату Франції.

Марсель готує пропозицію

Предметний інтерес до українця проявляє Марсель. Попри те, що цього сезону французький клуб витратив майже 30 мільйонів євро на трьох центральних захисників, керівництво не повністю задоволене їхнім рівнем гри.

У Марселі розглядають Михавка як довгострокове підсилення оборони. Повідомляється, що клуб готовий заплатити за нього близько 25 мільйонів євро.

Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Наразі Марсель веде боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів, займаючи третє місце у чемпіонаті Франції. Відрив від Ліона становить лише два очки.

Кар’єра та статистика гравця

Нагадаємо, Тарас Михавко є вихованцем ФК Львів, а у 2023 році приєднався до Динамо U-19. У лютому 2024 року він дебютував за основну команду киян і вже провів 77 матчів, забивши 4 голи та вигравши чемпіонат України, повідомляє Transfermarkt.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди на березневі матчі плейоф відбору до Чемпіонат світу з футболу 2026. До основного списку потрапили 26 футболістів, ще дев’ять гравців увійшли до резерву.

Крім того, форвард київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в чемпіонаті України. У матчі проти Полісся (Житомир) 20-річний нападник оформив дубль і допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:1. Завдяки цим голам Пономаренко повторив рідкісне досягнення клубу – серію результативних матчів у чемпіонаті України.

Нагадаємо, що Донецький "Шахтар" успішно розпочав єврокубкову весну, здобувши виїзну перемогу над польським "Лехом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій — 3:1, повідомляє "Суспільне спорт".

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наліт "Ланцетів": чому атака РФ на Київ була на руку Україні

Наліт "Ланцетів": чому атака РФ на Київ була на руку Україні

19:14Війна
"Куди поділися гроші": Трамп зробив гучну заяву про Україну та її програш у війні

"Куди поділися гроші": Трамп зробив гучну заяву про Україну та її програш у війні

18:53Війна
Трамп "накинувся" із звинуваченнями на країни НАТО - що розлютило президента США

Трамп "накинувся" із звинуваченнями на країни НАТО - що розлютило президента США

18:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядав

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядав

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

Останні новини

20:04

Вдова Аdam розплакалася через питання журналістки про чоловіка

19:46

Стубб закликав ЄС активувати гнучкі механізми: що зміниться у санкціях проти РФ

19:44

"Немає нафти — немає грошей": Орбан висунув Україні новий зухвалий ультиматум

19:28

У США почався розкол через Іран: топ-посадовець подав у відставку

19:14

Наліт "Ланцетів": чому атака РФ на Київ була на руку Україні

Не більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальнеНе більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальне
19:10

Чому морські дрони можуть стати головною загрозою для флотів НАТО: Невзлін розкрив нюансПогляд

19:08

Робота серед мільйонерів: дівчина розповіла про дивні звички багатіїв

18:53

Син покійного Лесика Турка показав могилу батька

18:53

"Куди поділися гроші": Трамп зробив гучну заяву про Україну та її програш у війніВідео

Реклама
18:45

Гучний трансфер у Динамо: європейський топ-клуб готує солідний чек з гравця

18:27

Один простий засіб миттєво позбавить від моху: його можна знайти в кожному домі

18:14

"Підходять один одному": Денисенко висловилася про стосунки Цимбалюка

18:13

Злодії завжди звертають на це увагу: названо найбільш вразливу деталь у будинку

18:08

Єдине на Землі море, яке немає берегів: де воно знаходиться і як таке взагалі можливо

18:08

Трамп "накинувся" із звинуваченнями на країни НАТО - що розлютило президента США

17:40

Яку популярну рибу категорично не можна їсти: там шалений вміст ртуті

17:30

Вихід США з НАТО: з’явився несподіваний сценарій розвала Альянсу

17:21

Вихід США з переговорів про мир: який "план Б" готує Європа для України

17:17

"Працював більше, ніж Діма": Богдан Ступка незлюбив зірку серіалу "Свати"

17:14

Банани тижнями не чорнітимуть: простий трюк, про який мало хто знає

Реклама
17:08

День Святого Патрика: найкращі фільми про Ірландію та ірландців

16:40

Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

16:36

Справжній "скарб" зі сміттєвого відра: один продукт творить дива на городі

16:24

У будинку знайшли кімнату, повністю засипану піском: що приховували власники

16:20

Для чого потрібне кільце на шампурах: за призначенням його майже не використовуютьВідео

16:11

Чим пахне Наталія Могилевська: співачка показала свою парфумерну колекціюВідео

16:05

Ходьба для схуднення після 50 років: тренери назвали ефективну щоденну норму

15:53

Привітання з Днем народження сестрі — гарні картинки та найкращі побажання

15:47

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

15:35

Збір на підтримку "Титанових" у межах повернення проєкту "Караоке на майдані" запущено

15:31

Війну можна змусити завершитись: Зеленський звернувся до США з ідеями

15:12

Смертельний ворог слимаків і равликів: яку квітку варто посадити на ділянці

15:09

На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний "плюс"

15:09

"Сімейні звʼязки": онук-втікач Ротару показав довгоочікувану зустрічВідео

14:58

Україна погодилася відновити "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує ремонт

14:49

РФ скоротила виробництво ракет: Зеленський - про плани ворога

14:33

Були небезпечними для СРСР: які колоритні українські слова стерла радянська влада

14:24

"Головне, не несіть до церкви": в Україні почали готувати суші-паски

14:21

Яке взуття варто носити з жіночими легінсами щодня? Лофери, кросівки чи черевики? новини компанії

14:20

"Велика небезпека": названо область, в якій РФ хоче створити буферну зону

Реклама
14:17

Street style Україна весна 2026: наймодніші образи з Instagram новини компанії

14:04

Чому в СРСР масово будували зі склоблоків: радянський будівельний феномен

13:55

Ризик залишитися без цвіту: які рослини категорично не можна обрізати в березні

13:52

Про лушпиння цибулі можна забути: новий метод, як пофарбувати яйця на Великдень

13:42

"Беззаконня": путіністку Распутіну з хворою донькою виганяють з дому

13:17

Керівник НАБУ Кривонос є підозрюваним у справі про вимагання $120 тис. хабаря за землю — експрокурор САП

13:13

Одна дрібниця "з’їдає" тиск: чому шини авто раптово спускаютьсяВідео

13:08

Шойгу б'є на сполох через пряму загрозу для Уралу з боку України

12:45

РФ вимагає не лише території: у Кремлі висунули новий цинічний ультиматум

12:38

Малини буде багато: що покласти під кущі в березні, щоб отримати багатий урожайВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти