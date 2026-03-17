Гучний трансфер у Динамо: європейський топ-клуб готує солідний чек з гравця

Французький клуб готовий викласти значну суму за українського захисника вже під час літнього трансферного вікна.

Марсель активно шукає підсилення оборони та розглядає Михавка

Коротко:

Динамо може продати Михавка за 25 млн євро

Марсель зацікавлений у трансфері захисника

Ванат раніше перейшов у Жирону за ~15 млн

Київське Динамо проводить складний сезон, і однією з ключових причин спаду команди став продаж лідера атаки Владислава Ваната до Жирони.

Водночас цей трансфер дозволив киянам поповнити бюджет приблизно на 15 мільйонів євро. Як повідомляє MVZ Sports, уже влітку клуб може втратити ще одного важливого футболіста.

Інтерес до Михавка з Європи

Йдеться про 20-річного захисника Тараса Михавка, який зацікавив один із провідних європейських клубів. За інформацією джерела, влітку 2026 року гравець може перебратися до чемпіонату Франції.

Марсель готує пропозицію

Предметний інтерес до українця проявляє Марсель. Попри те, що цього сезону французький клуб витратив майже 30 мільйонів євро на трьох центральних захисників, керівництво не повністю задоволене їхнім рівнем гри.

У Марселі розглядають Михавка як довгострокове підсилення оборони. Повідомляється, що клуб готовий заплатити за нього близько 25 мільйонів євро.

Наразі Марсель веде боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів, займаючи третє місце у чемпіонаті Франції. Відрив від Ліона становить лише два очки.

Кар’єра та статистика гравця Нагадаємо, Тарас Михавко є вихованцем ФК Львів, а у 2023 році приєднався до Динамо U-19. У лютому 2024 року він дебютував за основну команду киян і вже провів 77 матчів, забивши 4 голи та вигравши чемпіонат України, повідомляє Transfermarkt.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

