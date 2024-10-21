Після травми: зірка 'Ліги сміху' зробив символічний удар по м’ячу перед матчем

Перший символічний удар по м’ячу перед матчем ФК "Карпати" проти ФК "Рух" виконав боєць третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, гуморист Віктор Розовий. Про це повідомляє пресслужба ФК "Руху".
Варто підкреслити, що раніше комік отримав важке поранення на фронті.
До повномасштабного вторгнення Розовий був коміком та зіркою "Ліги сміху" в команді "Загорецька Людмила Степанівна", проте потім пішов воювати у складі ССО "Азов", а після реформування підрозділу – в третю окрему штурмову бригаду.
"Віктор брав участь у боях за Київ, звільненні Херсону та битві за Бахмут. Зазнав поранення в Орлівці під Авдіївкою. Зараз проходить реабілітацію. Пишаємось, що в нас є такі вболівальники – справжні герої та патріоти України", – йдеться в повідомленні.
Віктор Розовий зробив перший символічний удар по м’ячу – відео:
Віктор Розовий - що відомо
Нагадаємо, 21 березня український комік Віктор Розовий, який захищав нашу країну на фронті, під час виконання бойового завдання отримав складне осколкове поранення в голову. Силами бійців 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади Віктору надали першу медичну допомогу та вивезли з поля бою.
Два тижні Розовий боровся за життя, яке висіло на волосині. Коли його стан стабілізувався, його дружина Ольга вирішила розповісти шанувальникам Віктора про те, що трапилося.
6 серпня, військовий та учасник шоу "Ліга сміху" заспокоїв шанувальників, що він йде на поправку. Окрему вдячність артист висловлює лікарям, які дивом врятували його, коли життя було вже на волосині.
Читайте також:
- Україна поступилася Албанії у стартовому матчі Ліги націй
- Вдруге поспіль: Україна поступилася Чехії у матчі Ліги націй
- Історичний матч з рахунком 7:1: Україна стала призером на Чемпіонаті світу з футзалу
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред