Зірка шоу "Ліга Сміху" Віктор Розовий уперше одружився та показав обраницю

Зірка шоу "Ліга Сміху", а нині - військовий 3-ої окремої штурмової бригади, Віктор Розовий взяв десятиденну відпустку зі служби з нагоди важливої події - він одружився.
У своєму блозі в Instagram гуморист-військовий не тільки розповів про зміни в сімейному стані, а й показав свою обраницю. Він поділився фото, на якому красується з дружиною.
Пара позувала на порозі РАГСу в стриманих луках: Віктор у чорній вишиванці з білим орнаментом, його друга половинка - в графітовому костюмі. Новоспечене подружжя показувало в камеру обручки на безіменних пальцях.
"Всьо", - лаконічно прокоментував свій розпис Віктор Розовий. Пізніше пара поділилася кадрами з весілля, на якому, судячи з усього, були лише найближчі люди з їхнього оточення.
Що таке Ліга Сміху?
Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.
Раніше стало відомо, що український ведучий Володимир Остапчук одружився зі своєю 23-річною подругою, журналісткою Катериною Полтавською. Юна дружина шоумена розкрила подробиці церемонії.
Також західні ЗМІ повідомляють, що зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон отримала пропозицію руки і серця від фронтмена Coldplay Кріса Мартіна після 7 років стосунків.
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