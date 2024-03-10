Зірка шоу "Ліга Сміху" Віктор Розовий уперше одружився та показав обраницю

Гумористу-воїну дали на службі відпустку, щоб він міг відсвяткувати весілля.

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Віктор Розовий показав фото з весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Зірка шоу "Ліга Сміху", а нині - військовий 3-ої окремої штурмової бригади, Віктор Розовий взяв десятиденну відпустку зі служби з нагоди важливої події - він одружився.

У своєму блозі в Instagram гуморист-військовий не тільки розповів про зміни в сімейному стані, а й показав свою обраницю. Він поділився фото, на якому красується з дружиною.

Пара позувала на порозі РАГСу в стриманих луках: Віктор у чорній вишиванці з білим орнаментом, його друга половинка - в графітовому костюмі. Новоспечене подружжя показувало в камеру обручки на безіменних пальцях.

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"Всьо", - лаконічно прокоментував свій розпис Віктор Розовий. Пізніше пара поділилася кадрами з весілля, на якому, судячи з усього, були лише найближчі люди з їхнього оточення.

Віктор Розовий показав фото з весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Що таке Ліга Сміху? Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.

Раніше стало відомо, що український ведучий Володимир Остапчук одружився зі своєю 23-річною подругою, журналісткою Катериною Полтавською. Юна дружина шоумена розкрила подробиці церемонії.

Також західні ЗМІ повідомляють, що зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон отримала пропозицію руки і серця від фронтмена Coldplay Кріса Мартіна після 7 років стосунків.

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