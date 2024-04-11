УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Зірка шоу "Ліга Сміху" і воїн Віктор Розовий отримав важке поранення в голову

Анна Підгорна
11 квітня 2024, 21:48
З осколковою травмою воїна вивозили з поля бою понад 200 кілометрів.
Віктор Рожевий
Віктор Розовий важко поранений - подробиці поранення воїна / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktor.rozoviy, instagram.com/oliamerzlikina

Український комік Віктор Розовий захищає нашу країну на фронті. 21 березня, під час виконання бойового завдання, він отримав складне осколкове поранення в голову. Про це в соціальних мережах повідомила його дружина Ольга.

Силами бійців 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади Віктору надали першу медичну допомогу та вивезли з поля бою. Останні два тижні воїн був у важкому стані, тож його рідні прийняли рішення зберігати мовчання, доки він не подолає цей період.

Нейрохірурги провели воїну складну операцію в Україні, зараз йому необхідне відновлення в закордонному реабілітаційному центрі.

відео дня

"Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх. Він уже у свідомості, намагається з нами спілкуватись та набирається сил для реабілітації. У нас нема сумнівів, що він повністю відновиться", - пише Ольга. Крім того дружина попросила про приватність для сім'ї Розового.

Дружина Віктора Розового відкрила "банку" для тих, хто хоче допомогти артисту. "Використаємо гроші на потреби для відновлення Віктора або купимо додаткове обладнання для бойових медиків, які його врятували", - повідомила Ольга.

Хто такий Віктор Рожевий?

Віктор Рожевий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Катерина Реп'яхова показала синець на обличчі від Павліка, і оголосила про суттєві зміни в їхній родині. Блогерка зізналася, що довго не могла зважитися на це.

Також легендарний балетмейстер Раду Поклітару прокоментував роман з Наталею Могилевською і пояснив, чому не привітав співачку із заміжжям і материнством.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

В небі буде не одна "пташка": Норвегія назвала кількість F-16, які віддасть Україні

В небі буде не одна "пташка": Норвегія назвала кількість F-16, які віддасть Україні

23:58 Світ
Не ракети: Кулеба назвав головну причину знищення Трипільської ТЕС

Не ракети: Кулеба назвав головну причину знищення Трипільської ТЕС

22:32 Україна
Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69 - Defense Express

Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69 - Defense Express

21:02 Україна
Всі головні новини

Популярне

Він у муках : що сталося з Газмановим після того, як син зрікся його прізвища 15319

"Він у муках": що сталося з Газмановим після того, як син зрікся його прізвища

Разом із Тонею : Ольга Сумська приголомшила шанувальників під час прогулянки в Києві 8929

"Разом із Тонею": Ольга Сумська приголомшила шанувальників під час прогулянки в Києві

Вигнав коханку з дому і привів нову даму: путініст Кіркоров злетів з котушок 6458

Вигнав коханку з дому і привів нову даму: путініст Кіркоров злетів з котушок

Під загрозою 6 міст: експерт назвав передумови великого наступу РФ на Донбасі 3297

Під загрозою 6 міст: експерт назвав передумови "великого наступу РФ на Донбасі"

Останні новини

00:00

Визначити тип обличчя вийде за хвилини: найпростіший тест від фахівця

11 квітня, четвер
23:59

Колишня дружина Остапчука зізналася в почуттях до шоумена

23:58

В небі буде не одна "пташка": Норвегія назвала кількість F-16, які віддасть Україні

23:16

"Ракети дозволяють бити по всій Україні": речник ПС назвав ключові цілі атак РФ

23:09

85-річну королеву Іспанії екстрено госпіталізували

Чому Росія б'є по українських ТЕС і ГЕС у "несезон" і чого нам чекати взимкуЧому Росія б'є по українських ТЕС і ГЕС у "несезон" і чого нам чекати взимку
22:52

Вілл Сміт готується до великого повернення в кіно: де зіграє актор

22:32

Не ракети: Кулеба назвав головну причину знищення Трипільської ТЕС

21:54

РФ обстріляла дві ТЕЦ та підстанцію: Терехов розкрив ситуацію зі світлом у Харкові

21:53

Путін визнав енергетичний терор України: придумав жалюгідну "лякалку"

Реклама
21:48

Зірка шоу "Ліга Сміху" і воїн Віктор Розовий отримав важке поранення в голову

21:37

Річард Гір з'явився на публіці: як сильно змінився 74-річний актор

21:19

"Тече" і погано пахне: як позбутися конденсату в холодильнику

21:02

Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69 - Defense Express

20:45

Періс Гілтон розповіла, чому не показує доньку Лондон

20:15

"Нічого нового не існує": Зеленський чітко висловився щодо закону про мобілізацію

20:13

Новий королівський малюк: 53-річна королева Ранія вперше стане бабусею

20:07

"Ліга Сміху": Тімур Мірошниченко виступить з мікрофоном доньки, а Арам Арзуманян закохає в себе п’ятьох Білосніжок

19:28

Влуплять дощі та грози: які регіони вже скоро атакує потужна негода

19:10

Про енергетику України і вмиральні ямиПогляд

19:09

"Україна заслуговує на запрошення в НАТО": Зеленський зробив гучну заяву

Реклама
18:34

Анастасія Волочкова несподівано виступила проти "порятунку" Алли Пугачової

18:20

Зеленський прокоментував нову атаку Росії: попереджає про "ширші удари"

18:17

Прикмети 12 квітня: що не можна робити, щоб не накликати серйозну біду

18:14

Словаччина "перевзулася": країна підтримує вступ України до ЄС та надасть допомогу

17:46

Зовсім здав: Ігор Ніколаєв налякав своїм виглядом після операції

17:40

Оголошено примусову евакуацію у трьох районах Харківщини: що сталося

17:27

Як позбутися плям на кухлях: чайний і кавовий наліт зійде за 5 хвилин

17:18

Росіяни вдарили КАБами по Сумах: поцілили в ТЕЦ

16:39

"Всім доведеться воювати до кінця": Жорін різко прокоментував закон про мобілізацію

16:07

Зруйнувана Трипільська ТЕС забезпечувала 3 області: чи будуть відключення світла

16:06

"Це наша історія": Дан Балан розповів правду про роман із Тіною Кароль

15:59

Три роки позбавлення волі: у Хмельницькій області засуджено ще одного "інтернет-пірата"

15:54

Дружина боксера Усика вперше показала обличчя двомісячної доньки

15:42

Безпрецедентне рішення: Європарламент відмовився приймати бюджет через Україну

15:38

Чому не можна брати телефон у ліжко: лікар пояснила серйозні наслідки

15:03

"Ситуація дуже непроста": боєць ЗСУ розповів про нову тактику наступу РФ

14:47

Потужні вибухи та жорсткі прильоти: РФ атакувала Харків ракетами

14:42

Порошенко за 2 роки війни збагатився майже в 20 разів більше, ніж до війни - НАЗК

14:14

Самі себе зберуть: як позбутися колорадського жука за допомогою пастки

14:14

Латвія щороку віддаватиме частину свого ВВП Україні: підписано договір

Реклама
14:14

"Разом із Тонею": Ольга Сумська приголомшила шанувальників під час прогулянки в Києві

13:38

Генералів Ковальчука та Літвінова не звільнили із ЗСУ, а перевели на вищі ланки

13:34

Кейт Міддлтон зайняла місце принца Вільяма

12:59

Натягнула до межі: Слава Камінська показала, який вигляд має після пластики

12:58

"Він у муках": що сталося з Газмановим після того, як син зрікся його прізвища

12:53

Церковне свято 12 квітня: що категорично не можна робити на святого Василя

12:42

Потужний вибух у Миколаєві: РФ завдала ракетного удару по місту, є загиблі

12:20

ТЦК отримає дані від МВС: стало відомо, у кого забиратимуть авто для ЗСУ

12:19

Це головна ціль ворога: в ГУР відреагували на ракетний удар по Україні 11 квітня

12:11

"Неймовірно ніжні": Віталій Козловський показав романтичні фото з дружиною

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти