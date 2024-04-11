Зірка шоу "Ліга Сміху" і воїн Віктор Розовий отримав важке поранення в голову

З осколковою травмою воїна вивозили з поля бою понад 200 кілометрів.

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Віктор Розовий важко поранений - подробиці поранення воїна / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktor.rozoviy, instagram.com/oliamerzlikina

Український комік Віктор Розовий захищає нашу країну на фронті. 21 березня, під час виконання бойового завдання, він отримав складне осколкове поранення в голову. Про це в соціальних мережах повідомила його дружина Ольга.

Силами бійців 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади Віктору надали першу медичну допомогу та вивезли з поля бою. Останні два тижні воїн був у важкому стані, тож його рідні прийняли рішення зберігати мовчання, доки він не подолає цей період.

Нейрохірурги провели воїну складну операцію в Україні, зараз йому необхідне відновлення в закордонному реабілітаційному центрі.

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"Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх. Він уже у свідомості, намагається з нами спілкуватись та набирається сил для реабілітації. У нас нема сумнівів, що він повністю відновиться", - пише Ольга. Крім того дружина попросила про приватність для сім'ї Розового.

Дружина Віктора Розового відкрила "банку" для тих, хто хоче допомогти артисту. "Використаємо гроші на потреби для відновлення Віктора або купимо додаткове обладнання для бойових медиків, які його врятували", - повідомила Ольга.

Хто такий Віктор Рожевий? Віктор Рожевий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

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