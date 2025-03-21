Плей-офф Ліги націй: збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією

Матч-відповідь відбудеться в Бельгії в неділю, 23 березня.

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Україна перемогла Бельгію / колаж: Главред, фото: скріншот

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Матч відбувся в іспанській Мурсії

Хто забив голи

Збірна України з футболу перемогла команду Бельгії в першому матчі плей-офф Ліги націй із рахунком 3:1. Матч відбувся в іспанській Мурсії на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" і команди змагаються за право грати в наступному сезоні ЛН у дивізіоні А.

Як пише портал Чемпіон, більшість експертів вважали команду Сергія Реброва аутсайдером цього протистояння в плейоф Ліги націй, і після першого тайму скепсис навколо "синьо-жовтих" здавався цілком закономірним, адже на 40 хвилині Ромелу Лукаку забив гол у ворота українців.

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Але вже в другому таймі команда Сергія Реброва відповіла трьома голами: відзначилися Олексій Гуцуляк, Владислав Ванат та Ілля Забарний.

Україна - Бельгія - 3:1

Голи: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарний (79) - Лукаку (40)

Предупредження: Тілеманс (68)

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Сич, 25; Ярмолюк, 62), Калюжний (Назарина, 88), Зінченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Циганков, Яремчук (Гуцуляк, 62)

Бельгія: Куртуа, Де Кейпер (Мокео, 88), Дебаст, де Вінтер (Раскін, 80), Мехеле, Меньє, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тілеманс, Де Кетеларе (70),

Матч-відповідь відбудеться в Бельгії в неділю, 23 березня.

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