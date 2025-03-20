Матч Україна-Бельгія: де дивитися поєдинок Ліги націй

Коротко:
- Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок проходить в Іспанії
- Де дивитися коментування поєдинку
У четвер, 20 березня, о 21:45 футбольна збірна України розпочала зустріч із командою Бельгії в першому матчі плей-офф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
Через війну, яку РФ веде проти України, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувається на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в іспанській Мурсії. Стартовий свисток пролунав о 21:45 за київським часом.
Сергій Ребров і Руді Гарсія раніше визначилися зі стартовими складами на матч, повідомляють прес-служби національних команд України та Бельгії.
Першим стартовий склад своєї збірної назвав Сергій Ребров.
Україна: Лунін - Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля - Калюжний, Судаков, Шапаренко, Зінченко, Циганков - Яремчук.
А згодом - і Руді Гарсія.
Бельгія: Куртуа - Меньє, Де Кейпер, Мехеле, де Вінтер - Дебаст, Тілеманс, де Брюйне, де Кетеларе - Троссар, Лукаку.
Головним арбітром зустрічі - швейцарець Сандро Шерер. Асистувати йому будуть співвітчизники Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. За систему VAR відповідатиме Федаї Сан, а його помічником стане Лукас Фендріх. Четвертим арбітром призначено Ліонеля Чуді, також зі Швейцарії.
Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Дивіться коментування поєдинку на Youtube-каналі FootballHub.
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