Нокаут у четвертому раунді: український боксер зазнав поразки вперше в кар'єрі

Українець провів 20 боїв на професійному рингу, однак цього разу втратив пояс WBO.

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Берінчик не зумів продовжити бій / Колаж: Главред, фото: скрін з https://x.com/espn, instagram.com/toprank

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Берінчик поступився американському супернику

Бій завершився в четвертому раунді

Український боксер Денис Берінчик зазнав першої поразки у своїй професійній кар'єрі. У поєдинку за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі він поступився американцю Кейшону Девісу.

Бій відбувся в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden:

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У третьому раунді Берінчик опинився в нокдауні після потужного удару Девіса в корпус.

У четвертому раунді, американець завдав ще одного точного удару, після якого українець не зміг продовжити бій.

Цей поєдинок став першим захистом титулу WBO для Берінчика після його перемоги над мексиканцем Емануелем Наваррете у травні 2024 року. Загалом українець провів 20 боїв на професійному рингу.

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Раніше, як писав Главред, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зробив заяву щодо планів боксера. Він не виключає, що Усика знову можна буде побачити у крузвейті.

Також він прокоментував можливість проведення поєдинку свого клієнта із Володимиром Кличком. Як відомо, останній виходив у ринг ще у 2017 році.

Окрім цього, Олександр Усик зробив заяву про те, що він закінчує боксерську кар'єру. Він стверджує, що йому залишилося підготуватися до двох боїв, не більше.

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Хто такий Денис Берінчик? Денис Берінчик — відомий український професійний боксер, який виступає у легкій (до 61,2 кг) та першій напівсередній (до 63,5 кг) вагових категоріях. Він народився 5 травня 1988 року в місті Краснодон (нині Сорокине) Луганської області, Україна. Берінчик є чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі (2024–2025 роки) та має багато інших спортивних досягнень

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