Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Залишилося два бої: український чемпіон закінчує боксерську кар'єру

Ангеліна Підвисоцька
13 лютого 2025, 00:02
28
Олександр Усик планує закінчити боксерську кар'єру через півтора-два роки.
Олександр Усик
Усик закінчує боксерську кар'єру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Усик

Відомий український боксер Олександр Усик вирішив закінчити свою кар'єру. Перед цим він проведе ще два бої. Про це повідомляє Sky Sports.

У травні та грудні 2024 року він вийшов у ринг проти британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном.

Він також захистив три з чотирьох поясів. Від одного з них він відмовився на користь бою між Хрговичем і Даніелем Дюбуа, в якому переміг Дюбуа.

відео дня

22 лютого за пояс IBF битимуться Дюбуа та Джозефом Паркером. Після цього переможець вийде в ринг з Усиком.

"Думаю, у мене залишилося два роки, півтора (у боксі - ред.). Почуваюся відмінно. Думаю, мені залишилося підготуватися до двох боїв, не більше. Всього два", - сказав Усик.

Олександр Усик
Хто такий Олександр Усик / інфографіка: Главред

Олександр Усик - останні новини

Раніше, як писав Главред, промоутер Усика зробив заяву щодо планів боксера. Карасюк не виключає, що Усика знову можна буде побачити в крузвейті. Наразі український боксер хоче насолодитися відпочинком і проведенням часу з сім'єю.

Ба більше, за версією авторитетного журналу The Ring, українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року. Цінну нагороду українець отримав на церемонії в Лондоні.

Більше новин:

Хто такий Олександр Усик?

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик бокс Усик Новини боксу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україну атакував затяжний шторм: влупила майже 7-бальна буря

Україну атакував затяжний шторм: влупила майже 7-бальна буря

00:33Синоптик
Залишилося два бої: український чемпіон закінчує боксерську кар'єру

Залишилося два бої: український чемпіон закінчує боксерську кар'єру

00:02Спорт
"Ми на шляху до миру": Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним

"Ми на шляху до миру": Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним

23:46Світ
Реклама

Популярне

Більше
Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти цифру 8

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти цифру 8

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

Останні новини

01:30

58-річна Сінді Кроуфорд повторила свій культовий образ із 90-их

01:18

"Трамп здає Україну": в Bloomberg розповіли, як один дзвінок змінив курс США

00:33

Україну атакував затяжний шторм: влупила майже 7-бальна буря

00:02

Залишилося два бої: український чемпіон закінчує боксерську кар'єру

12 лютого, середа
23:46

"Ми на шляху до миру": Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:39

Як можна подрібнити цукор у пудру в домашніх умовах: результат приємно здивує

23:04

РФ готується до війни проти країн Європи: в РНБО назвали цілі Кремля та терміни

22:58

Миротворці і "потужні пакети допомоги": Умєров розповів про результати "Рамштайну"

22:50

Молода дружина 75-річного Річарда Гіра показала смішне селфі з актором

Реклама
22:35

Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни - ЄрмакВідео

22:35

Де помилка на картинці: лише "справжні детективи" знайдуть відповідь за 5 секунд

22:32

"Я стала бабусею": Сєдокова приголомшила черговою новиною

22:17

"Новий етап": співачка MamaRika повідомила про кардинальні зміни в житті

22:11

Переговори в Москві та дзвінок Трампа Зеленському: головні новини України (дайджест)

22:04

Зняла спідницю: зрадниця Лоліта закотила бунт під час концерту

21:46

Найкрутіша домашня шаурма швидкого приготування - пальчики оближешВідео

21:40

Уже скоро ліки подешевшають на 30%: Зеленський назвав дату

21:30

Зеленський провів засідання РНБО: введено санкції проти Порошенка

21:12

Яке вино обрати: як приготувати смачний глінтвейн

20:59

Долар та євро раптово "злетіли": НБУ встановив новий курс валют

Реклама
20:38

Рідні проситимуть ще: рецепт дуже смачних пиріжків із незвичайною начинкоюВідео

20:31

Анна Кошмал здивувала Мережу стійкою на руках на останніх термінах вагітності

20:00

Перша країна НАТО заявила, що захищатиме Україну у разі нового нападу РФ - ЗМІ

19:56

"Лізуть, як таргани": Солдати КНДР змінили тактику в Курській області

19:49

Взяли на гарячому: у російської ведучої Варнави горе в родині

19:44

"Настав час зупинити війну": перші подробиці розмови Трампа і Зеленського

19:41

Україну накриє 15-градусний мороз і сипатиме сніг: відома дата похолодання

19:39

У якій склянці найбільше води: лише одиниці здогадаються за 5 секунд

19:12

РФ хоче захопити Україну і використовувати її ВПК проти Заходу - Буданов

19:10

Про бажання Путіна закінчити війнуПогляд

19:08

Чи можна купляти речі на секонд-хенді: відповідь священникаВідео

19:05

Інна Мірошниченко розповіла, чому 3-річний Марсель їздив до лікарні

19:03

Помер зірка фільму "Форсаж"

19:02

"Переговори почнуться негайно": перші деталі розмови між Трампом і Путіним

18:57

ЗСУ знищили бригаду солдатів КНДР: Зеленський розповів про розгром на Курщині

18:52

Україна отримала від США угоду про партнерство: перші деталі

18:38

"Є план Б": Зеленський назвав альтернативу членству України в НАТО

18:15

Як перевірити двигун при купівлі авто: потрібен лише аркуш паперу

17:58

Путін прийняв важливе рішення щодо війни: Зеленський розкрив деталі

17:47

Суд у Німеччині дозволив екстрадицію українця, який утік від мобілізації

Реклама
17:25

"ЗСУ не вийдуть на довоєнні кордони": глава Пентагону США - про мирний договір

17:25

Незабутньо смачна намазка з 2 інгредієнтів: дуже смачний рецепт

17:18

Чому на футболках з'являються крихітні дірочки: відповідь здивує багатьох

17:14

"Європа буде окупована": Зеленський виступив із тривожною заявою

16:56

Ціни впали до невпізнання: в Україні рекордно подешевшав важливий продукт

16:38

Київський картонно-паперовий комбінат удосконалює лінійку "Диво Преміо" – нове тиснення для додаткового комфорту новини компанії

16:30

Зрив мирної угоди Джонсоном у 2022 році: Зеленський розставив крапки над "і"

16:28

Будуть свіжими в 3 рази довше: лайфхак, як зберігати овочі в холодильникуВідео

16:27

"Дуже небезпечно": Зеленський застеріг США від прямих контактів із РФ

16:24

Українська співачка розповіла, як із нею вчинила Тіна Кароль - деталі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти