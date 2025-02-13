Залишилося два бої: український чемпіон закінчує боксерську кар'єру

Олександр Усик планує закінчити боксерську кар'єру через півтора-два роки.

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Усик закінчує боксерську кар'єру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Усик

Відомий український боксер Олександр Усик вирішив закінчити свою кар'єру. Перед цим він проведе ще два бої. Про це повідомляє Sky Sports.

У травні та грудні 2024 року він вийшов у ринг проти британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном.

Він також захистив три з чотирьох поясів. Від одного з них він відмовився на користь бою між Хрговичем і Даніелем Дюбуа, в якому переміг Дюбуа.

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22 лютого за пояс IBF битимуться Дюбуа та Джозефом Паркером. Після цього переможець вийде в ринг з Усиком.

"Думаю, у мене залишилося два роки, півтора (у боксі - ред.). Почуваюся відмінно. Думаю, мені залишилося підготуватися до двох боїв, не більше. Всього два", - сказав Усик.

Хто такий Олександр Усик / інфографіка: Главред

Олександр Усик - останні новини

Раніше, як писав Главред, промоутер Усика зробив заяву щодо планів боксера. Карасюк не виключає, що Усика знову можна буде побачити в крузвейті. Наразі український боксер хоче насолодитися відпочинком і проведенням часу з сім'єю.

Ба більше, за версією авторитетного журналу The Ring, українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року. Цінну нагороду українець отримав на церемонії в Лондоні.

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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