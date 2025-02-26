Виховав не одне покоління гравців: помер відомий український футбольний тренер

Ви дізнаєтеся:
- Заслуги Повстенка в українському футболі
- Тренерські досягнення
На 74 році життя помер відомий український футбольний тренер Валерій Повстенко. Про це повідомляє Кіровоградська обласна асоціація футболу.
"Пішла з життя людина, яка присвятила себе футболу, виховала не одне покоління гравців і зробила значний внесок у розвиток цього виду спорту. Валерій Семенович розпочав тренерську діяльність 1976 року, працюючи старшим тренером у СДЮШОР-2 Кропивницького (тоді - Кіровоград)", - ідеться в заяві.відео дня
Зазначається, що за цей період він підготував 12 гравців для команди майстрів. Згодом працював у тренерському штабі "Поліграфтехніки" (Олександрія), і багато в чому завдяки йому команда посіла 3 місце в Першій лізі України.
З 1995 по 1998 рік Повстенко працював у полтавській "Ворсклі", яка спочатку виграла Першу лігу, а потім посіла 3-тє та 5-те місця у Вищій лізі, взявши участь у Кубку УЄФА. Після цього тренер приєднався до туркменського професійного футбольного клубу "Копетдаг" (Ашгабат), який став чемпіоном Туркменістану і брав участь у Кубку Азійських країн.
Повернувшись в Україну, Повстенко працював, зокрема, з тернопільським клубом "Нива" та студентською командою Державної льотної академії України, яку привів до перемоги в чемпіонаті України серед студентських команд та участі в першості Європи.
Потім Повстенко тренував кіровоградську "Зірку", з якою також пізніше працював в аматорських змаганнях. З 2012 року займався пошуком юних талантів в Академії ФК "Зірка".
Читайте також:
- Російські окупанти вбили відомого українського екс-футболіста
- Він для мене не існує: екс-футболіст Динамо Алієв жорстко висловився про Мілевського
- Відомий український футболіст помер від раку після укусу кліща
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред