Виховав не одне покоління гравців: помер відомий український футбольний тренер

Валерій Повстенко підготував 12 гравців для команди майстрів.

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Валерій Повстенко / колаж: Главред, фото: Fb ГС КОАФ

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Заслуги Повстенка в українському футболі

Тренерські досягнення

На 74 році життя помер відомий український футбольний тренер Валерій Повстенко. Про це повідомляє Кіровоградська обласна асоціація футболу.

"Пішла з життя людина, яка присвятила себе футболу, виховала не одне покоління гравців і зробила значний внесок у розвиток цього виду спорту. Валерій Семенович розпочав тренерську діяльність 1976 року, працюючи старшим тренером у СДЮШОР-2 Кропивницького (тоді - Кіровоград)", - ідеться в заяві. відео дня

Зазначається, що за цей період він підготував 12 гравців для команди майстрів. Згодом працював у тренерському штабі "Поліграфтехніки" (Олександрія), і багато в чому завдяки йому команда посіла 3 місце в Першій лізі України.

З 1995 по 1998 рік Повстенко працював у полтавській "Ворсклі", яка спочатку виграла Першу лігу, а потім посіла 3-тє та 5-те місця у Вищій лізі, взявши участь у Кубку УЄФА. Після цього тренер приєднався до туркменського професійного футбольного клубу "Копетдаг" (Ашгабат), який став чемпіоном Туркменістану і брав участь у Кубку Азійських країн.

Повернувшись в Україну, Повстенко працював, зокрема, з тернопільським клубом "Нива" та студентською командою Державної льотної академії України, яку привів до перемоги в чемпіонаті України серед студентських команд та участі в першості Європи.

Потім Повстенко тренував кіровоградську "Зірку", з якою також пізніше працював в аматорських змаганнях. З 2012 року займався пошуком юних талантів в Академії ФК "Зірка".

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