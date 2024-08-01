Перше "срібло": Україна здобула другу медаль на Олімпіаді-2024

1 серпня на Олімпіаді-2024 був розіграний комплект медалей у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків. Серед переможців - український спортсмен Сергій Куліш. Про це повідомили в НОК України.
У фіналі змагання пройшли вісім найкращих стрільців за підсумками кваліфікації. Завданням для спортсменів була стрільба з положень: лежачи, сидячи і стоячи. Український стрілець увесь час був серед претендентів на нагороду.
Куліш ще перед стрільбою на вибування видав вдалу серію і посів перше проміжне місце. Він випередив противника з Китаю Лю Юйкуна на 0,1 бала.
Однак, у кінцевому результаті український стрілець таки пропустив китайського спортсмена вперед і зайняв 2 місце, здобувши срібну медаль. Третє місце зайняв Свапніл Кусале з Індії.
Що таке НОК України?
НОК України - Національний олімпійський комітет України, громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійських іграх, діючи відповідно до положень Олімпійської хартії, пише Вікіпедія.
Здобутки України на Олімпіаді-2024
Раніше стало відомо, що українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала медаль на Олімпіаді-2024. Вона обіграла свою суперницю з Республіки Корея Чої Сібін із рахунком 15:13. Харлан завоювала бронзову медаль з фехтування на шаблях.
Напередодні під час першого матчу українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перевагу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді-2024. Поєдинок протривав всього 62 хвилини. Однак до фінальних змагань спортсменці дійти не вдалося.
Нагадаємо, Збірна України з футболу здобула історичну перемогу на Олімпійських іграх-2024. У другому матчі групового етапу команда Руслана Ротаня обіграла Марокко з рахунком 2:1 та зберегла шанс на вихід до плейоф.
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