Перше "срібло": Україна здобула другу медаль на Олімпіаді-2024

Срібну медаль Україна отримала за стрільбу з малокаліберної гвинтівки з трьох положень.

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У фіналі змагань зі стрільби на Олімпіаді "срібло" забрав українець / Колаж: Главред, фото: НОК України, скрін з відео

1 серпня на Олімпіаді-2024 був розіграний комплект медалей у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків. Серед переможців - український спортсмен Сергій Куліш. Про це повідомили в НОК України.

У фіналі змагання пройшли вісім найкращих стрільців за підсумками кваліфікації. Завданням для спортсменів була стрільба з положень: лежачи, сидячи і стоячи. Український стрілець увесь час був серед претендентів на нагороду.

Куліш ще перед стрільбою на вибування видав вдалу серію і посів перше проміжне місце. Він випередив противника з Китаю Лю Юйкуна на 0,1 бала.

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Однак, у кінцевому результаті український стрілець таки пропустив китайського спортсмена вперед і зайняв 2 місце, здобувши срібну медаль. Третє місце зайняв Свапніл Кусале з Індії.

Що таке НОК України? НОК України - Національний олімпійський комітет України, громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійських іграх, діючи відповідно до положень Олімпійської хартії, пише Вікіпедія.

Здобутки України на Олімпіаді-2024

Раніше стало відомо, що українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала медаль на Олімпіаді-2024. Вона обіграла свою суперницю з Республіки Корея Чої Сібін із рахунком 15:13. Харлан завоювала бронзову медаль з фехтування на шаблях.

Напередодні під час першого матчу українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перевагу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді-2024. Поєдинок протривав всього 62 хвилини. Однак до фінальних змагань спортсменці дійти не вдалося.

Нагадаємо, Збірна України з футболу здобула історичну перемогу на Олімпійських іграх-2024. У другому матчі групового етапу команда Руслана Ротаня обіграла Марокко з рахунком 2:1 та зберегла шанс на вихід до плейоф.

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