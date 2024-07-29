Перша медаль для України на Олімпіаді-2024: Ольга Харлан стала призеркою

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала медаль на Олімпіаді-2024. Про це повідомляє НОК України.
Вона обіграла свою суперницю з Республіки Корея Чої Сібін із рахунком 15:13. Харлан завоювала бронзову медаль з фехтування на шаблях.
Ця медаль стала першою для України на Олімпійських іграх-2024.
Пізніше в Мережі з'явилося відео з першими емоціями Ольги Харлан після того, як вона виграла бронзову медаль.
"Україна - це для тебе рідна, це для тебе", - сказала вона.
Дивіться відео з Ольгою Харлан на Олімпіаді-2024:
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на перемогу Ольги Харлан.
"Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Вітаю. Знав, що буде медаль", - написав він.
Олімпіада-2024 - останні новини
Під час прямого ефіру змагань Eurosport відсторонив свого коментатора Боба Балларда від роботи на Олімпіаді-2024 після сексистського висловлювання. Сталося це під час того, як він коментував жіночу естафету з плавання 4 по 100 м вільним стилем.
Напередодні, під час першого матчу, українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перевагу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді-2024, що проходить у Франції. Поєдинок тривав лише 62 хвилини. Нагадаємо, 27 липня Збірна України з футболу здобула історичну перемогу на Олімпійських іграх-2024. У другому матчі групового етапу команда Руслана Ротаня обіграла Марокко з рахунком 2:1 і зберегла шанс на вихід у плей-оф.
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