Перша медаль для України на Олімпіаді-2024: Ольга Харлан стала призеркою

Українська фехтувальниця Ольга Харлан обіграла свою суперницю з Республіки Корея.

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Ольга Харлан завоювала першу медаль на Олімпіаді для України / Колаж: Главред, фото: НОК, ua.depositphotos.com

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала медаль на Олімпіаді-2024. Про це повідомляє НОК України.

Вона обіграла свою суперницю з Республіки Корея Чої Сібін із рахунком 15:13. Харлан завоювала бронзову медаль з фехтування на шаблях.

Ця медаль стала першою для України на Олімпійських іграх-2024.

відео дня

Пізніше в Мережі з'явилося відео з першими емоціями Ольги Харлан після того, як вона виграла бронзову медаль.

"Україна - це для тебе рідна, це для тебе", - сказала вона.

Дивіться відео з Ольгою Харлан на Олімпіаді-2024:

Ольга Харлан завоювала першу медаль на Олімпіаді для України / фото: скріншот

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на перемогу Ольги Харлан.

"Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Вітаю. Знав, що буде медаль", - написав він.

Олімпіада-2024 - останні новини

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