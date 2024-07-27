Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Марокко на Олімпіаді-2024

Футбольна збірна України в меншості здобула перемогу на Олімпійських іграх, обігравши команду Марокко у другому матчі групового етапу.

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Футбольна збірна України в меншості обіграла Марокко / Колаж: Главред, фото: УАФ, УНІАН

У суботу, 27 липня, Збірна України з футболу здобула історичну перемогу на Олімпійських іграх-2024. У другому матчі групового етапу команда Руслана Ротаня обіграла Марокко з рахунком 2:1 та зберегла шанс на вихід до плейоф.

Протягом першого тайму обидві команди створили кілька небезпечних моментів, але лише українці змогли реалізувати свою можливість. Збірна України відкрила рахунок на 22-й хвилині матчу. Максим Брагару прорвався по лівому флангу та віддав простріл у центр, де Дмитро Криськів відправив м'яч у ворота суперників.

У другому таймі марокканці зрівняли рахунок завдяки реалізованому пенальті. Суф'ян Рахімі влучив у ворота на 64-й хвилині після того, як Володимир Салюк порушив правила в штрафному майданчику. Спочатку арбітр показав жовту картку українському захиснику, але після перегляду на VAR вирішив дати Салюку червону картку.

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Попри чисельну меншість, українці не лише втримали нічийний рахунок, а й вирвали перемогу. На 90+8-й хвилині Ігор Краснопір забив вирішальний гол. Гра закінчилась з рахунком 2:1 на користь України.

Важливість матчу

Цей матч став історичним для України, оскільки вперше вона бере участь у футбольному турнірі Олімпіади. Турнірна таблиця групи B після двох турів виглядає так: Аргентина (3 очки), Марокко (3 очки), Україна (3 очки), Ірак (3 очки).

В першому турі українці програли Іраку (1:2), тоді як Марокко в обіграв Аргентину (2:1). В іншому матчі другого туру групи B Аргентина здобула перемогу над Іраком з рахунком 3:1.

У третьому турі 30 липня Україна гратиме з Аргентиною в Ліоні, а Марокко змагатиметься з Іраком. До плейоф виходять дві найкращі команди з кожної групи. Якщо "синьо-жовті" потраплять до чвертьфіналу, вони зіграють з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Літні Олімпійські ігри 2024 Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

Олімпійські ігри 2024 в Парижі - що відомо

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри 2024 – 33-ті за рахунком, заплановані з 26 липня по 11 серпня 2024 року. МОК офіційно оголосив столицю Ігор – Париж, який раніше приймав Олімпіаду в 1900 і 1924 роках.

Олімпійська збірна України з футболу програла свій перший історичний матч на Олімпіаді в Парижі. Гра підопічних Руслана Ротаня проти збірної Іраку завершилась з рахунком 2:1 на користь суперника.

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі стартувала церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Участь у ХХХIII літній Олімпіаді візьмуть представники 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Змагання триватимуть до 11 серпня.

Як повідомляв Главред, українські легкоатлетки є одними із фаворитів на золоті медалі в Олімпіаді-2024 року.

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