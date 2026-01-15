Костюк визначив склад на збір у Туреччині: деякі гравці стали несподіванкою

Коротко:
- "Динамо" вирушило на навчально-тренувальний збір до Туреччини
- До складу поїхали 32 футболісти, включно з воротарями, захисниками та нападниками
- Команда готується до відновлення сезону-2025/2026 та виступів у чемпіонаті і Кубку України
Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк оголосив склад команди на навчально-тренувальний збір у Туреччині. Після кількох днів у Києві, присвячених адаптації після відпустки, футболісти, тренерський та адміністративний штаб вирушили за кордон, повідомляє офіційний сайт клубу.
Склад команди
До поновлення сезону-2025/2026 та виступів у чемпіонаті й Кубку України готуватимуться 32 футболісти. Серед них:
Воротарі:
- Ігнатенко,
- Моргун,
- Нещерет,
- Суркіс;
Захисники:
- Біловар,
- Вівчаренко,
- Дубінчак,
- Захарченко,
- Караваєв,
- Коробов,
- Михавко,
- Попов,
- Тимчик,
- Тіаре;
Півзахисники:
- Бражко,
- Буяльський,
- Волошин,
- Діалло,
- Кабаєв,
- Михайленко,
- Огундана,
- Осипенко,
- Піхальонок,
- Редушко,
- Рубчинський,
- Шапаренко,
- Ярмоленко,
- Яцик;
Нападники:
- Бленуце,
- Герич,
- Герреро,
- Пономаренко.
На турецькій землі "біло-сині" проведуть шість спарингів. Розклад контрольних матчів може зазнати змін, залежно від підготовки та погодних умов.
Перший офіційний матч "Динамо" у 2026 році запланований на 21 лютого. Команда прийматиме вдома львівський "Рух".
Тренувальний збір у Туреччині стане ключовим етапом підготовки команди до відновлення сезону та боротьби за медалі чемпіонату України.
Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.
Також півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк прокоментував рішення клубу перевести його в команду U-19.
Нагадаємо, що новий головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може суттєво змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім’я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.
