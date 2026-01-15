Костюк визначив склад на збір у Туреччині: деякі гравці стали несподіванкою

"Динамо" вирушає на турецький збір, щоб підготуватися до відновлення сезону та наступних офіційних матчів.

Футболісти "Динамо" готуються до чемпіонату та Кубку України / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, fcdynamo.com

Коротко:

"Динамо" вирушило на навчально-тренувальний збір до Туреччини

До складу поїхали 32 футболісти, включно з воротарями, захисниками та нападниками

Команда готується до відновлення сезону-2025/2026 та виступів у чемпіонаті і Кубку України

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк оголосив склад команди на навчально-тренувальний збір у Туреччині. Після кількох днів у Києві, присвячених адаптації після відпустки, футболісти, тренерський та адміністративний штаб вирушили за кордон, повідомляє офіційний сайт клубу.

Склад команди

До поновлення сезону-2025/2026 та виступів у чемпіонаті й Кубку України готуватимуться 32 футболісти. Серед них:

Воротарі:

Ігнатенко,

Моргун,

Нещерет,

Суркіс;

Захисники:

Біловар,

Вівчаренко,

Дубінчак,

Захарченко,

Караваєв,

Коробов,

Михавко,

Попов,

Тимчик,

Тіаре;

Півзахисники:

Бражко,

Буяльський,

Волошин,

Діалло,

Кабаєв,

Михайленко,

Огундана,

Осипенко,

Піхальонок,

Редушко,

Рубчинський,

Шапаренко,

Ярмоленко,

Яцик;

Нападники:

Бленуце,

Герич,

Герреро,

Пономаренко.

На турецькій землі "біло-сині" проведуть шість спарингів. Розклад контрольних матчів може зазнати змін, залежно від підготовки та погодних умов.

Перший офіційний матч "Динамо" у 2026 році запланований на 21 лютого. Команда прийматиме вдома львівський "Рух".

Тренувальний збір у Туреччині стане ключовим етапом підготовки команди до відновлення сезону та боротьби за медалі чемпіонату України.

Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

