Костюк визначив склад на збір у Туреччині: деякі гравці стали несподіванкою

Руслан Іваненко
15 січня 2026, 20:55
"Динамо" вирушає на турецький збір, щоб підготуватися до відновлення сезону та наступних офіційних матчів.
Коротко:

  • "Динамо" вирушило на навчально-тренувальний збір до Туреччини
  • До складу поїхали 32 футболісти, включно з воротарями, захисниками та нападниками
  • Команда готується до відновлення сезону-2025/2026 та виступів у чемпіонаті і Кубку України

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк оголосив склад команди на навчально-тренувальний збір у Туреччині. Після кількох днів у Києві, присвячених адаптації після відпустки, футболісти, тренерський та адміністративний штаб вирушили за кордон, повідомляє офіційний сайт клубу.

Склад команди

До поновлення сезону-2025/2026 та виступів у чемпіонаті й Кубку України готуватимуться 32 футболісти. Серед них:

Воротарі:

  • Ігнатенко,
  • Моргун,
  • Нещерет,
  • Суркіс;

Захисники:

  • Біловар,
  • Вівчаренко,
  • Дубінчак,
  • Захарченко,
  • Караваєв,
  • Коробов,
  • Михавко,
  • Попов,
  • Тимчик,
  • Тіаре;

Півзахисники:

  • Бражко,
  • Буяльський,
  • Волошин,
  • Діалло,
  • Кабаєв,
  • Михайленко,
  • Огундана,
  • Осипенко,
  • Піхальонок,
  • Редушко,
  • Рубчинський,
  • Шапаренко,
  • Ярмоленко,
  • Яцик;

Нападники:

  • Бленуце,
  • Герич,
  • Герреро,
  • Пономаренко.

На турецькій землі "біло-сині" проведуть шість спарингів. Розклад контрольних матчів може зазнати змін, залежно від підготовки та погодних умов.

Перший офіційний матч "Динамо" у 2026 році запланований на 21 лютого. Команда прийматиме вдома львівський "Рух".

Тренувальний збір у Туреччині стане ключовим етапом підготовки команди до відновлення сезону та боротьби за медалі чемпіонату України.

Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

Також півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк прокоментував рішення клубу перевести його в команду U-19.

Нагадаємо, що новий головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може суттєво змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім’я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

