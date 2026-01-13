Полісся відсторонило двох лідерів від основної команди – стала відома причина

В клубі підкреслили, що переговори з футболістами були предметними та коректними, але рішення залишилося незмінним.

https://glavred.net/sport/polese-otstranilo-dvuh-liderov-ot-osnovnoy-komandy-stala-izvestna-prichina-10731992.html Посилання скопійоване

Клуб продовжує будувати команду на довгострокову перспективу / Колаж: Главред, фото: instagram.com/fcpolissya

Коротко:

Гуцуляк і Чоботенко відмовились підписувати нові контракти

Обидва гравці переведені до складу ФК Полісся U-19

Їхні діючі угоди закінчуються у червні 2026 року

ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

Переговори та пропозиції клубу

відео дня

"Протягом тривалого часу ми вели предметні та коректні перемовини з гравцями щодо продовження співпраці. ФК "Полісся" запропонував нові контракти на значно покращених умовах – із переглянутою зарплатою, бонусною системою та чітким баченням ролі футболістів у команді на кілька сезонів уперед", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Причини відмови

Клуб підкреслив, що надавав достатньо часу для ухвалення рішення, однак запропоновані умови не були прийняті. Водночас керівництво та тренерський штаб наголошують на необхідності будувати команду на довгострокову перспективу, орієнтуючись на гравців, які поділяють амбіції клубу та готові бути частиною його стратегічного розвитку.

ФК Полісся / Інфографіка: Главред

Рішення та наслідки

"Ураховуючи високий рівень конкуренції в складі та потребу планування підготовки команди, ухвалено управлінське рішення: Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до тренувань першої команди та від сьогодні переведені до складу U-19", – зазначили в "Поліссі".

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Микола Шапаренко, який уже тривалий час є ключовим гравцем київського "Динамо", може найближчим часом змінити клуб. Український півзахисник потрапив у сферу інтересів іспанської Ла Ліги.

Крім того, Руслан Маліновський знову вийшов у стартовому складі "Дженоа" і вдруге поспіль відзначився результативною передачею. Після асисту в матчі проти "Мілана", який завершився нічиєю 1:1, українець став одним із героїв поєдинку, що приніс "грифонам" першу перемогу за шість турів.

Нагадаємо, що президент румунського клубу Університатя Крайова 1948 Адріан Мітітелу прокоментував ситуацію з колишнім гравцем свого клубу Владіславом Бленуце, який наразі виступає за Динамо Київ.

Читайте також:

ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця. Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24. Досягнення Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).

Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).

УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).

Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред