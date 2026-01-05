Рус
Революція в "Динамо": Костюк назвав гравців, які замінять ветеранів у основі

Клуб підтримує ставку на перспективних футболістів і планує інтегрувати їх у першу команду вже у поточному сезоні.
Ігор Костюк будує команду "Динамо" на молодих гравцях

Коротко:

  • Ігор Костюк став головним тренером "Динамо" та робить ставку на молодь
  • Молоді футболісти 18–24 років мають досвід у Прем’єр-лізі та єврокубках
  • Після відходу Шовковського склад команди відкритий для перспективних гравців

Новий головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може суттєво змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім’я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.

Політика молоді в команді

Після повноцінного призначення Костюка питання залучення юних і молодіжних футболістів стало одним із ключових. Позиція наставника не викликала подиву.

відео дня

"Молодь підключається, і кожен із них – це потенційний гравець, який у майбутньому повинен стати повноцінним футболістом основного складу. Ми на них розраховуємо. Я буду робити ставку на гравців, які готові перемагати попри вік",– сказав Костюк.

Підтримка президента клубу Ігоря Суркіса

Аналогічні меседжі прозвучали й в офіційній заяві президента клубу Ігоря Суркіса, оприлюдненій на сайті "Динамо".

"Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах. Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди",– наголосив власник клубу.

Молоді футболісти, які вже проявили себе

У складі, який Костюк отримав після відходу Олександра Шовковського, є низка молодих футболістів, які вже мають досвід виступів на дорослому рівні та претендують на стабільне місце в стартовому складі.

24-річний Микола Михайленко привернув увагу вболівальників ефектним голом у ворота "Фіорентини" в Лізі конференцій. У поточному сезоні півзахисник регулярно отримував ігрову практику та влітку дебютував за збірну України у товариському матчі з Новою Зеландією.

23-річний Олександр Яцик проводить свій черговий сезон у системі "Динамо" після оренди в луганську "Зорю". За даними Transfermarkt, у нинішньому розіграші УПЛ він провів понад 500 хвилин та відзначився двома забитими м’ячами.

Ще один 23-річний футболіст – Валентин Рубчинський – поки отримує менше ігрового часу, однак має значний досвід: загалом 79 матчів в УПЛ, зокрема й у складі "Дніпра-1", звідки "Динамо" викупило його контракт за 1 мільйон євро.

Яскраво проявив себе і 19-річний захисник Владислав Захарченко, який став найкращим гравцем заключного матчу року в Лізі конференцій проти "Ноа" за версією Flashscore. Зважаючи на вміння Костюка працювати з молодими оборонцями, очікування від Захарченка залишаються високими.

18-річний Богдан Редушко лише починає отримувати шанси в першій команді. У матчі з "Полтавою" півзахисник відзначився асистом, що може пришвидшити його прогрес.

Окрему увагу привертає Матвій Пономаренко. Нападнику ще немає 20 років, але він уже став найкращим бомбардиром на рівні U-19, забивши 22 м’ячі у 29 матчах. На дорослому рівні статистика скромніша, однак 5 голів в УПЛ та Лізі конференцій стали багатообіцяючим стартом.

"Сподіваюсь, надовго в Динамо він не затримається і його купить якийсь солідний європейський клуб. Може, навіть і Реал. Чого йому й бажаю. Все у Матвія є для того, щоб вирости у дуже класного нападника",– визнав колишній тренер киян Йожеф Сабо.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

