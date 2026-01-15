Від основної команди до U-19: зірка "Полісся" вперше прокоментував рішення клубу

Гуцуляк пояснив, чому його перевели в U-19 і як це вплине на його кар’єру в "Поліссі".

Півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк прокоментував рішення клубу перевести його в команду U-19.

"Я завжди буду вдячний "Поліссю", тренерському штабу та вболівальникам за підтримку. Саме тому вважаю за необхідне прояснити ситуацію", – зазначив Гуцуляк у коментарі Tribuna.

Тренування з молодіжною командою

Футболіст підтвердив, що його виключили зі складу на збори, і наразі він тренується з молодіжною командою U-19 за розпорядженням керівництва клубу.

"Протягом усього терміну контракту я не давав жодного приводу сумніватися у своєму професіоналізмі, відданості команді та бажанні допомогти клубу прогресувати. Моя позиція проста – мені потрібна можливість грати у футбол, на максимальному рівні відпрацювати свій контракт з "Поліссям", допомогти клубу у боротьбі за чемпіонство та разом зі збірною України боротися за вихід на чемпіонат світу 2026 року", – додав Гуцуляк.

Він також наголосив, що не планує критикувати рішення клубу і обмежується цією позицією з повагою до команди та її вболівальників.

Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця. Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24. Досягнення Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).

Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).

УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).

Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".

