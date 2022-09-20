Грайте в лапту: збірну Росії не пустили на Євро-2024 з футболу

Збірну Росії не пустили на Євро-2024 з футболу/ https://ua.depositphotos.com/

Збірна країни-агресора, Росії, не допущена до жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу-2024. Про це стало відомо з повідомлення президента УАФ Андрія Павелка в соціальній мережі Facebook.

"Росіянам просто ні до чого готуватися. РФ не буде 9 жовтня в німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора! Слава Україні!",- каже Павелко.

Таким чином не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині. 9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.

Нагадаємо, раніше колишній капітан національної збірної Росії з футболу Ігор Денисов вважає справедливим відсторонення россійських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях через розв'язану РФ війну в Україні.

"Я вважаю, що це правильно. Ви, я і все тут (в Росії – прим.) причетні до того, що відбувається в Україні. Ми всі причетні до цього. Ми вибираємо владу, хочеться вірити. Треба припинити те, що зараз відбувається. А припинити можна через щось таке жорстке по відношенню до нас. Я за ще більшу жорсткість. Тому що це все треба зупинити. Ми всі винні. Ми не можемо донести до нашого уряду точку зору, що це неправильно", - заявив Денисов.

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