УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Грайте в лапту: збірну Росії не пустили на Євро-2024 з футболу

20 вересня 2022, 14:43

Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Країни-агресора не буде на чемпіонаті Європи, який пройде в Німеччині.

Збірна Росії
Збірну Росії не пустили на Євро-2024 з футболу/ https://ua.depositphotos.com/

Збірна країни-агресора, Росії, не допущена до жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу-2024. Про це стало відомо з повідомлення президента УАФ Андрія Павелка в соціальній мережі Facebook.

"Росіянам просто ні до чого готуватися. РФ не буде 9 жовтня в німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора! Слава Україні!",- каже Павелко.

Таким чином не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині. 9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.

Нагадаємо, раніше колишній капітан національної збірної Росії з футболу Ігор Денисов вважає справедливим відсторонення россійських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях через розв'язану РФ війну в Україні.

"Я вважаю, що це правильно. Ви, я і все тут (в Росії – прим.) причетні до того, що відбувається в Україні. Ми всі причетні до цього. Ми вибираємо владу, хочеться вірити. Треба припинити те, що зараз відбувається. А припинити можна через щось таке жорстке по відношенню до нас. Я за ще більшу жорсткість. Тому що це все треба зупинити. Ми всі винні. Ми не можемо донести до нашого уряду точку зору, що це неправильно", - заявив Денисов.

Інші новини:

Чемпіонат Европы збірна Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:33

З Різдвом Пресвятої Богородиці - душевні привітання і картинки в світле свято

15:27

"Наївний шантаж не спрацює": в ОП жорстко відповіли на анонсовані окупантами "референдуми"Відео

15:20

Референдум і ядерна бомба, або Путін вперше перестав бути альфа-самцемПогляд

15:16

"Пані Галкіною користувалися з її згоди": путініст Міхалков бридко образив Аллу Пугачову

15:05

Держдума Росії додала до Кримінального кодексу поняття "мобілізація" і "воєнний час"Відео

Реклама
14:59

Був упевнений, що "РФ своїх не кидає": в Україні "демілітаризований" 19-річний окупант

14:58

Генерал розвідки спрогнозував, від чого залежатиме термін війни в УкраїніВідео

14:56

Нині Україна, як щит, стоїть перед усією Європою, усі мають це розуміти і не мають стояти осторонь - Шовковський

14:49

Віз гумдопомогу в "ДНР": у ДТП загинув популярний російський актор і режисерВідео

14:43

Грайте в лапту: збірну Росії не пустили на Євро-2024 з футболу

14:32

ЗСУ захопили "унікальний трофей" - ворожу машину коригування вогню Канонада

14:31

На Херсонщині і Донбасі окупанти анонсували "референдуми" про приєднання до РФ: названа датаВідео

14:06

Росія вибухнула загрозою анексувати окупований ДонбасВідео

13:42

Юна дочка Фреймут лукаво відкрила живіт на фото для фанатівВідео

13:02

У Держдумі РФ вибухнули погрозами Німеччині і Британії: пропонують вдарити по них ядерною зброєюВідео

13:02

"Заспокійливе для Z-аудиторії": Подоляк розніс плани РФ щодо "референдуму" на ХерсонщиніВідео

13:00

Гороскоп на завтра 21 вересня 2022: Ракам-образи, Стрільцям-гроші, Козерогам-обманВідео

12:37

Напад на ОРДЛО - напад на Росію: Медведєв помарив про псевдореферендумиВідео

12:31

"Між мною і Тонею цього немає": Арсен Мірзоян розповів, чому скандалить з Тонею МатвієнкоВідео

12:05

Окупанти вже "готуються" до входу ЗСУ в Крим – ЖдановВідео

Реклама
12:03

На Донбасі "козаки" з "ЛНР" обстріляли "колег" і зупинили наступ військ РФ на Слов'янськВідео

12:02

Різдво Пресвятої Богородиці 2022: дата, традиції і заборони дня

12:02

Актор Дизель Студіо Крутоголов розповів про братів на фронті, і чому сам не бере зброю в рукиВідео

11:56

День осіннього рівнодення 2022: дата, традиції і заборони дня

11:37

До вторгнення в Україну відзначився в Чечні: ЗСУ ліквідували майора-окупанта

11:25

"Пишаюся нею, вона не здається": мама "Пташки" з "Азовсталі" розповіла про останню розмову з донькоюВідео

11:16

Хаос в оточенні Путіна: Фейгін розповів, як у Кремлі готують "змінника" диктаторуВідео

11:01

По зальоту? Блогерці Стужук зробили пропозицію в Парижі

10:53

Казанська Осіння 2021: дата, традиції та магія дня, пора весіль, молитва

10:51

Україні можуть дати літаки F-16 за 2-3 роки після рішення про постачання - главком США в ЄвропіВідео

10:35

Прикмети на 21 вересня: які 4 речі не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці, щоб в біду не потрапитиВідео

10:23

Григорій Козловський знову відзначений медаллю, грамотами та іншими нагородами українських військових актуально

10:03

У вересні можна не чекати: коли в Україну прийде бабине літо - прогноз синоптикаВідео

09:51

Росія побоюється ударів України і вивела свої підводні човни з Криму – розвідка БританіїВідео

09:38

В Алчевську прогриміли вибухи в "улюбленому місці окупантів", де вони дислокувалися – ЗМІ

09:06

Контрнаступ ЗСУ викликає паніку в Кремлі та армії РФ - ISW

08:49

Гороскоп на сьогодні 20 вересня 2022: Тільцям - небезпека, Ракам - заздрість, Дівам - втратаВідео

08:45

Загинули 70% особового складу: Генштаб назвав втрати ворога після ударів по Новоайдарі та СватовомуВідео

08:30

Як усунути запах в дачному туалеті: ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся "рецепт"Відео

08:22

Путін хоче "швидше" закінчити війну в Україні - ЕрдоганВідео

Реклама
08:20

СРСР прокинувся і плюнув нинішнім правителям Росії в обличчяПогляд

08:08

ЗСУ потопили баржу РФ, битком набиту технікою та окупантамиВідео

07:53

Німеччина і Словенія домовилися про танки для ЗСУ: Україна отримає 28 модернізованих Т-55

07:07

Стало відомо ім'я закатованого в Ізюмі бійця з синьо-жовтими браслетами на руціВідео

06:40

План Путіна провалився: у Пентагоні назвали головні проблеми Кремля у війні в УкраїніВідео

06:10

Угорщина може зсередини розвалити Євросоюз, або Чому Орбан відчув себе угорським ПутінимПогляд

05:50

Коли в Україні припиняться дощі і вдарить + 28: синоптики назвали найспекотніший деньВідео

05:01

"Ви ж віруюча людина": Волочкова здалася з великим мужиком на ліжку, Панін зацінив

04:30

Народжені в рік Бика: які вони у відносинах і як домогтися успіху

03:58

"Мої очі, вуха і серце кровоточать": Мадонна розчарувала фанатів відвертим лесбійським танкомВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтень
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти