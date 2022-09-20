Грайте в лапту: збірну Росії не пустили на Євро-2024 з футболу

Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Країни-агресора не буде на чемпіонаті Європи, який пройде в Німеччині.
Збірна країни-агресора, Росії, не допущена до жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу-2024. Про це стало відомо з повідомлення президента УАФ Андрія Павелка в соціальній мережі Facebook.
"Росіянам просто ні до чого готуватися. РФ не буде 9 жовтня в німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора! Слава Україні!",- каже Павелко.
Таким чином не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині. 9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.
Нагадаємо, раніше колишній капітан національної збірної Росії з футболу Ігор Денисов вважає справедливим відсторонення россійських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях через розв'язану РФ війну в Україні.
"Я вважаю, що це правильно. Ви, я і все тут (в Росії – прим.) причетні до того, що відбувається в Україні. Ми всі причетні до цього. Ми вибираємо владу, хочеться вірити. Треба припинити те, що зараз відбувається. А припинити можна через щось таке жорстке по відношенню до нас. Я за ще більшу жорсткість. Тому що це все треба зупинити. Ми всі винні. Ми не можемо донести до нашого уряду точку зору, що це неправильно", - заявив Денисов.
Інші новини:
- Окупанти схопили двох відомих українських футболістів і кинули воювати проти України
- Долгополов запропонував європейським країнам віддати свої території Росії, щоб зупинити війну
- Винесли всі медалі: окупанти розвернули будинок і обікрали легендарного українського футболіста