"Ми всі винні, це треба зупинити": екс-капітан збірної Росії вимагає сильніше покарати росіян

Екс-капітан збірної Росії вимагає сильніше покарати росіян / скріншот

Колишній капітан національної збірної Росії з футболу Ігор Денисов вважає справедливим відсторонення російських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях через розв'язану РФ війну в Україні.

Більше того, в інтерв'ю YouTube-каналу Нобеля Арустамяна Денисов виступив за посилення санкції щодо РФ. Він вважає, що росіяни повинні нести колективну відповідальність за скоєне в Україні.

"Я вважаю, що це правильно. Ви, я і все тут (в Росії – прим.) причетні до того, що відбувається в Україні. Ми всі причетні до цього. Ми вибираємо владу, хочеться вірити. Треба припинити те, що зараз відбувається. А припинити можна через щось таке жорстке стосовно нас. Я за ще більшу жорсткість. Тому що це все треба зупинити. Ми всі винні. Ми не можемо донести до нашого уряду точку зору, що це неправильно", - заявив Денисов.

Він вважає, що росіяни повинні масово висловити своє невдоволення політикою РФ.

читайте такожУ Латвії обходять санкції проти РФ і Білорусі: компанії підробляють договори"Якщо будуть говорити тисячі, мільйони - теж нічого не зміниться. Тільки коли всі 150 мільйонів будуть розуміти, що це неправильно, тоді щось зміниться. Якщо наша країна зайшла туди, то це наша спільна вина", - зазначив Денисов.

Раніше ми розповідали, як капітан збірної України Андрій Ярмоленко дав жорстку відповідь на образи російського пропагандиста Антона Анісімова.

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