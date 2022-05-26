Доглополов запропонував європейським країнам віддати свої території Росії, щоб зупинити війну

Український тенісист обурився пропозиції деяких країн пожертвувати суверенітетом нашої країни.
Український тенісист Олександр Долгополов вирішив висловитися про заяви деяких політиків, що Україна повинна поступитися територіальною цілісністю заради мирного договору з Росією.
У своєму Twitter 33-річний спортсмен обурився такими пропозиціями.
"Ось наш президент сказав, що якась європейська країна запропонувала віддати частину нашої території Росії, щоб зупинити війну. Ми готові тільки в тому випадку, якщо ці європейські країни віддадуть свої території Росії, щоб зупинити війну, ми не продаємо нашу землю і людей, вибачте", – написав Долгополов.
Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович в досить різкій формі відповів західним країнам, які пропонують зберегти обличчя Путіну і віддати свої території Росії.
читайте такожНебезпечне бажання зберегти обличчя Путіну: яке нерадісне дежавю скоро чекає УкраїнуПро те, що Україна не торгує своїми громадянами, територіями або суверенітетом заявив і Михайло Подоляк.
"Українське суспільство заплатило страшну ціну і не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі, жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь – якого партнера буде отримувати принципову реакцію", - заявив радник глави офісу президента.
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