Доглополов запропонував європейським країнам віддати свої території Росії , щоб зупинити війну / скріншот

Український тенісист Олександр Долгополов вирішив висловитися про заяви деяких політиків, що Україна повинна поступитися територіальною цілісністю заради мирного договору з Росією.

У своєму Twitter 33-річний спортсмен обурився такими пропозиціями.

"Ось наш президент сказав, що якась європейська країна запропонувала віддати частину нашої території Росії, щоб зупинити війну. Ми готові тільки в тому випадку, якщо ці європейські країни віддадуть свої території Росії, щоб зупинити війну, ми не продаємо нашу землю і людей, вибачте", – написав Долгополов.

Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович в досить різкій формі відповів західним країнам, які пропонують зберегти обличчя Путіну і віддати свої території Росії.

читайте такожНебезпечне бажання зберегти обличчя Путіну: яке нерадісне дежавю скоро чекає УкраїнуПро те, що Україна не торгує своїми громадянами, територіями або суверенітетом заявив і Михайло Подоляк.

"Українське суспільство заплатило страшну ціну і не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі, жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь – якого партнера буде отримувати принципову реакцію", - заявив радник глави офісу президента.

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