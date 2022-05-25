Окупанти схопили двох відомих українських футболістів і кинули воювати проти України

Війська / Reuters

Двох відомих українських футболістів Олександра Воскобойника і Вадима Солодкого мобілізували в так званій "ДНР" на війну проти України.

Як повідомив у себе в Telegram-каналі відомий коментатор Олексій Андронов 46-річного Воскобойника і 51-річного Солодкого забрали в "військкомат" прямо з вулиці.

"Обидва вихованці "Шахтаря". У 90-х Олександр грав за "Шахтар", а Вадим ще вболівальники діставали кричалкою: "Що на полі за небіжчик? Це Саша Воскобойник". Обох замели на вулицях Донецька воювати. Віск важко поранений в ноги, Солод убитий", - написав Андронов.

Журналіст додав, що Воскобійника відвезли в Новоазовськ, де "навіть нашатирю немає в лікарні", а потім відправили в Москву.

Воскобійник виступав на позиції нападника. З 1992 по 1997 року провів за "гірників" 87 матчів, в яких забив 11 голів.

Влітку 1997 року перейшов до Кривбасу, де відіграв два сезони і провів 41 матч у вищій лізі країни.

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