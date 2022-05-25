Окупанти схопили двох відомих українських футболістів і кинули воювати проти України

Олександра Воскобойника відвезли в Новоазовськ, де "навіть нашатирю немає в лікарні", а потім відправили в Москву.
Двох відомих українських футболістів Олександра Воскобойника і Вадима Солодкого мобілізували в так званій "ДНР" на війну проти України.
Як повідомив у себе в Telegram-каналі відомий коментатор Олексій Андронов 46-річного Воскобойника і 51-річного Солодкого забрали в "військкомат" прямо з вулиці.
"Обидва вихованці "Шахтаря". У 90-х Олександр грав за "Шахтар", а Вадим ще вболівальники діставали кричалкою: "Що на полі за небіжчик? Це Саша Воскобойник". Обох замели на вулицях Донецька воювати. Віск важко поранений в ноги, Солод убитий", - написав Андронов.
Журналіст додав, що Воскобійника відвезли в Новоазовськ, де "навіть нашатирю немає в лікарні", а потім відправили в Москву.
Воскобійник виступав на позиції нападника. З 1992 по 1997 року провів за "гірників" 87 матчів, в яких забив 11 голів.
Влітку 1997 року перейшов до Кривбасу, де відіграв два сезони і провів 41 матч у вищій лізі країни.
Дивіться онлайн новини Донбас
Читайте також:
- "Ніхто зі спортсменів не винен": легендарний футболіст зрадив Україну і оскандалився заявою
- Дружина відомого футболіста випадково зняла на відео його трагічну смерть
- Окупанти вбили відомого українського футболіста