Футболіст Ігор Дівєєв / РФС

Футболіст країни агресора, захисник московського ЦСКА Ігор Дівєєв став посміховиськом серед уболівальників після того, як поділився планами на подальшу кар'єру.

Футболіст збірної Росії раптом заявив, що готовий спробувати себе в топовому європейському чемпіонаті в команді рівня вище середнього.

Однак забув сказати, що всім російським футболістам заборонено виступати в європейських чемпіонатах через війну, яку вони розв'язали в Україні 24 лютого.

"В Європу хочеться – звичайно. Подивитися, яке там відношення до футболу. Топ-клуб? Не "Барселона", звичайно. Але це повинен бути клуб з топ-5 європейських ліг і не нижче, грубо кажучи, 7-8 місця. Зрозуміло, що це умовно, але ви розумієте", - сказав Дівєєв в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

У коментарях на сайті Sports.ru вболівальники відверто насміхаються з гравця. Фанати відзначили завищену самооцінку гравця і проблему з лімітом на легіонерів чемпіонату Росії, що призводить до неймовірно високих зарплат місцевих спортсменів.

"Та звідки у паспортистів стільки гонорару до вибору закордонного клубу?", "Так, начебто вік призовний...", "Звідки у них така самооцінка? М'яч нормально не можуть зупинити, а вони про топ-лігу","Ще потрібні якісь пояснення до того, чому російські футболісти нікому не потрібні "там"?", "М - так, це діагноз. Все тому, що зарплати наших горе-футболістів невиправдано роздуті раз в 10", "Класика лімітних футболістів. Самі з себе нічого не представляють, а хочуть в топ-клуб топ-Ліги", – пишуть читачі.

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