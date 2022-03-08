Окупанти обстріляли будинок Олександра Усика під Києвом

Усик з дружиною / instagram.com/usykkate1/

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина повідомила, що їхній будинок у Ворзелі окупанти обстріляли.

В Instagram Катерини Усик опублікувала заклик про допомогу. Вона шукає сусідів, які жили поруч з нею.

"Якщо хтось відгукнеться з моєї вулиці Лесі Українки, де стояв мій будинок. З 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там було дуже багато людей. Зараз тихо, і я переживаю, чи живі вони. Останні повідомлення з фотографіями були страшні", - написала Катерина.

"Кадирівці обстріляли всі будинки, в тому числі і мій. Якщо з'явиться інформація, пишіть мені. Я вірю, що вони всі живі", – заявила вона.

Раніше Главред розповідав про 11-річному хлопчику, який сам зміг дістатися із Запоріжжя до українсько-словацького кордону. Там йому допомогли волонтери. Дитина була змушена тікати від війни, при цьому батьки хлопчика були змушені залишитися в Україні.

Нагадаэмо, Запорізька АЕС і саме місто Енергодар, де вона розташована, перебувають під контролем окупантів. Ворог використовує атомну електростанцію як військову базу. Зокрема, на ЗАЕС ворог вже розмістив 500 своїх людей, ще 1000 загарбників - у самому Енергодарі.

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