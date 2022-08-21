Путін дуже слабкий, хоч і хвалиться чорним поясом з дзюдо - Усик

Путін насправді не сильний - Усик / Колаж скріншот трансляція Megogog, Reuters

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін постійно демонструє нібито силу, що в реальності є обманом. Насправді він дуже слабкий. Про це заявив непереможений український боксер-суперважкоатлет Олександр Усик.

Під час пресконференції, яка відбулася після бою українця з британським боксером Ентоні Джошуа, йому поставили питання про образ російського президента Володимира Путіна, який хвалиться чорним поясом з дзюдо і використовує імідж нібито сильної людини.

Український спортсмен у відповідь сказав, що образ Путіна – обман. На його думку, глава Кремля, насправді, дуже слабкий.

"Він все це робить, показуючи, що він сильний, і красивий. Насправді він не такий, Це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий. Путін показує, який він, але він дуже слабкий", - підкреслив Олександр Усик.

Бій Усик-Джошуа

У ніч на неділю, 21 серпня, на арені King Abdullah Sports City в Джидді (Саудівська Аравія) відбувся боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

На кону були пояси Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної федерації боксу (IBF).

У важкому бою українець Олександр Усик здобув перемогу над своїм противником. Поєдинок тривав усі 12 раундів, була дуже напружена боротьба.

Усик переміг Джошуа за очками -113-115, 115-113, 116-112.

"Я присвячую цей поєдинок своїй державі, Збройним силам України і всім, хто його захищає", - підкреслив український боєць після бою.

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