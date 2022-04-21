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"Влада" Криму позбавила Огневич і Усика всіх нагород - колишня "Холостячка" вже відповіла колаборантам

21 квітня 2022, 11:45

Українські знаменитості не сильно засмутилися такою новиною.

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"Влада" Криму позбавила Огневич і Усика всіх нагород / соцмережі

​Окупаційна влада Криму позбавила звань українського боксера Олександра Усика і співачку Злату Огневич.

У спортсмена відібрали нагороду "За вірність обов'язку", а колишня "Холостячка" тепер не "Заслужена артистка Криму".

Самопроголошена влада Криму пояснила це в офіційній заяві:

"Пропонується позбавити ряд осіб, раніше відзначених нагородами Автономної Республіки Крим, нагород у зв'язку з веденням ними активної антиросійської діяльності та втратою морального права на носіння нагород і відзнак Автономної Республіки Крим, які прирівняні до державних нагород Республіки Крим."

Огневич на своїй сторінці в Instagram вже відреагувала на рішення колаборантів:

Крим-це Україна. Дякую за честь бути в компанії "позбавлених"

Також Злата висловила подив тим, що її позбавили цього звання тільки зараз, адже вона з 2014 року засуджувала війну і анексію Криму.

читайте також"Ізгої і проклятий народ": українська співачка Злата Огневич жорстко звернулася до росіян"Я думала, що це сталося давно, ще з часів анексії, тому що я говорила і кажу, що Крим - це Україна! Дивно, що вони вирішили зробити це тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книги і розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом", - додала співачка.

Раніше співачка Злата Огневич запропонувала обміняти своє життя на порятунок життів всіх тих, хто зараз перебуває в блокаді в Маріуполі.

Також ми повідомляли, що окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

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Олександр Усик Злата Огневич новини Криму
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