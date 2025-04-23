Допінговий скандал: що загрожує Мудрику, якщо його провину буде доведено

Клуби намагаються зберегти бонуси попри допінговий скандал.

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"Шахтар" може втратити 30 мільйонів євро / Колаж: Главред, фото:ua.depositphotos.com, Instagram

Читайте в матеріалі:

Чому "Шахтар" ризикує втратити мільйони

Який аргумент захисту готує Мудрик

Чи вплине допінг-справа на його кар’єру в "Челсі

Донецький "Шахтар" може недоотримати близько 30 мільйонів євро у рамках бонусних виплат від трансферу Михайла Мудрика до лондонського "Челсі", якщо український вінгер зазнає суворого покарання за можливе порушення антидопінгових правил.

Як повідомив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін в інтерв’ю GiveMeSport, наразі ще не оприлюднено результати проби "Б", і ситуація залишається невизначеною.

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"Мудрик чітко сказав, що він не винен, що він отримав позитивний тест. Тепер нам потрібно з'ясувати, як це сталося, і хто це зробив. Його адвокати намагаються з'ясувати", – зазначив Палкін.

За словами функціонера, футболіст пройшов перевірку на детекторі брехні, яка має стати частиною захисту в справі. Спортсмен наполягає, що не вживав мельдоній свідомо. Водночас у випадку доведення провини йому може загрожувати дискваліфікація до чотирьох років.

"Бажаю Мудрику всього найкращого. Він першокласний професіонал та дуже хороша людина. Його треба захистити", – додав Палкін.

Він також підкреслив, що у ситуації зацікавлені всі сторони – "Шахтар", "Челсі" та сам Мудрик – адже продовження його кар’єри напряму впливає на бонусні умови трансферу.

"Шахтар має свій інтерес. Є бонуси від його переходу до "Челсі", пов'язані з його грою. Якщо він не гратиме, це створить для нас проблеми, тому що ми можемо потенційно втратити 30 мільйонів євро. Так що "Шахтар", "Челсі" та Мудрик – ми в одному човні. Ми всі підтримуємо Мудрика та сподіваємося, що йому скоро дозволять продовжити грати у футбол", – резюмував генеральний директор.

Інші новини українського спорту

Як раніше повідомляв Главред, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук знову продемонструвала високий рівень на міжнародній арені, виборовши відразу чотири медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики.

Крім того, Даяна Ястремська достроково завершила свій виступ на турнірі WTA 500 в Штутгарті. У матчі першого кола проти представниці Латвії Єлєни Остапенко українка знялася після медичної перерви.

Крім того, 29-річний український стронгмен Олексій Новіков взяв участь у першому етапі змагань Кубка світу у Барселоні, де встановив новий світовий рекорд зі станової тяги.

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Хто такий Михайло Мудрик? Миха́йло Петро́вич Му́дрик народився 5 січня 2001, Красноград, Харківська область — український футболіст, лівий вінгер лондонського "Челсі" і збірної України. Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21. У січні 2023 року "Шахтар" вів перемови з лондонським "Арсеналом" про трансфер гравця. Клуби були близькими до підписання угоди, але інший лондонський клуб — "Челсі" — зробив кращу пропозицію "Шахтарю". 15 січня гравець підписав контракт із "Челсі" до 2031 року, взявши 15 ігровий номер. За цей трансфер "Челсі" заплатив €70 млн + €30 млн у вигляді бонусів. Таким чином цей трансфер став найдорожчим трансфером із української Прем'єр-ліги, найдорожчим зимовим трансфером в англійській Прем'єр-лізі, а також зробив Мудрика найдорожчим українським футболістом, побивши рекорд Андрія Шевченка, за якого той же "Челсі" в 2006 році заплатив майже 44 млн євро. Wikipedia

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