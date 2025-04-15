Відома українська тенісистка перервала матч: причина здивувала вболівальників

Ястремська пояснила своє рішення знятися зі змагань.

https://glavred.net/sport/izvestnaya-ukrainskaya-tennisistka-prervala-match-prichina-udivila-bolelshchikov-10656293.html Посилання скопійоване

Ястремська знялася з матчу проти Остапенко / колаж: Главред, фото: Instagram

Що сталося:

Українка повідомила про носову кровотечу ще до початку гри

Участь у парній сітці залишається під питанням

Даяна Ястремська достроково завершила свій виступ на турнірі WTA 500 в Штутгарті. У матчі першого кола проти представниці Латвії Єлєни Остапенко українка знялася після медичної перерви.

відео дня

Як з’ясувалося, ще до початку зустрічі Ястремська почувала себе зле. Зокрема, у неї почалася носова кровотеча, про що тенісистка повідомила в Instagram, опублікувавши відповідне фото.

"Якщо ви не знаєте причину зняття, не пишіть нісенітниці — все повернеться взаємно…", — зазначила Даяна у своєму дописі.

Як проходив матч

У першому сеті Остапенко швидко здобула перевагу, реалізувавши брейкпоінт. Ястремська зуміла відіграти два гейми.

Другу партію латвійка розпочала з трьох виграних геймів поспіль.

Після цього українка взяла медичний тайм-аут, а згодом оголосила про припинення боротьби в матчі.

Таким чином, Ястремська завершила виступ в одиночному розряді турніру.

Наразі невідомо, чи продовжить вона участь у парній сітці, де разом із Остапенко вже вийшла до чвертьфіналу.

Це вже не перший випадок дострокового зняття українки з матчу. Востаннє подібне трапилося в серпні 2024 року на турнірі в Торонто, де вона не дограла матч проти американки Тейлор Таунсенд.

Інші новини українського спорту:

Як раніше повідомляв Главред, юний український спортсмен Євген Мельник виборов бронзову нагороду на престижному турнірі з карате в іспанській Гвадалахарі. Це перший міжнародний успіх для Євгена, який виступав у категорії до 45 кг серед юнаків 12–13 років. Про це повідомляєУкраїнська федерація карате.

Раніше також українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у рамках 1/8 Australian Open над російською суперницею, що виступала під нейтральним прапором, Веронікою Кудерметовою.

Крім того, 29-річний український стронгмен Олексій Новіков взяв участь у першому етапі змагань Кубка світу у Барселоні, де встановив новий світовий рекорд зі станової тяги.

Читайте також:

Хто така Даяна Ястремська? Даяна Олександрівна Ястремська народилася 15 травня 2000 року в Одесі. Займатися тенісом почала в 5-річному віці. В 7 років виграла свій перший дитячий титул. Вона дебютувала на дорослому рівні 25 лютого 2015 року на турнірі ITF в єгипетському Шарм-еш-Шейху з перемоги над іспанкою Нурією Паррізас-Діас. 2018 року Ястремська тричі грала у фіналах ITF туру. 18 квітня 2016 року Даяна Ястремська дебютувала у найпрестижнішому турі світового тенісу на Istanbul Cup поступившись в першому раунді японці Нао Хібіно. Першу перемогу на турнірі WTA Даяна здобула на Istanbul Cup над німкенею Андреа Петкович. Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред