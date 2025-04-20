"Золото", два "срібла" і "бронзу": як гімнастка з України вразила на Кубку світу

Українка Онофрійчук піднялася на п’єдестал усіх фіналів.

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Спортсменка, яка не залишає п’єдесталів порожніми / колаж: Главред, фото: Instagram

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Усі 4 індивідуальні фінали завершила з медалями

Федерація гімнастики відзначила її стабільний прогрес

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук знову продемонструвала високий рівень на міжнародній арені, виборовши відразу чотири медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики. Про це повідомляє Федерація художньої гімнастики України.

Змагання відбулися 20 квітня в Баку (Азербайджан), де проходили фінали в чотирьох індивідуальних дисциплінах, до кожної з яких кваліфікувалася українська спортсменка. Уже в першому фіналі — вправах з обручем — Онофрійчук здобула перемогу.

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Її результат — 29,250 бала — став найвищим. Вона лише на 0,050 бала обійшла суперницю з Кіпру Вєру Туголукову, яка раніше виступала за Росію.

У трьох інших фіналах Таїсія також показала високі результати: вона здобула дві срібні нагороди у вправах з м’ячем і стрічкою, а також бронзову — у вправах з булавами.

Ще одну медаль для України виборола команда у групових вправах. Українські гімнастки Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна та Олександра Ющак стали бронзовими призерками з результатом 48,250 бала.

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Як раніше повідомляв Главред, Даяна Ястремська достроково завершила свій виступ на турнірі WTA 500 в Штутгарті. У матчі першого кола проти представниці Латвії Єлєни Остапенко українка знялася після медичної перерви.

Також у США 20 квітня відбувся вечір боксу, організований промоутерською компанією Golden Boy Promotions. Одним із перших поєдинків шоу став бій за участю українця Олександра Гвоздика — колишнього чемпіона світу у напівважкій вазі. Його суперником був американець Ентоні Холловей.

Крім того чемпіонка Європейських ігор з фехтування на шпагах Джоан Фейбі Бежура підтвердила, що на міжнародній арені знову з’являється все більше представниць Росії.

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Хто така Таісія Онофрійчук? аї́сія Андріївна Онофрійчу́к народилася 26 травня 2008 року у місті Києві — українська художня гімнастка. Бронзова призерка чемпіонату Європи. Срібна призерка юніорського чемпіонату світу у вправі з булавами. Майстер спорту міжнародного класу. Чемпіонат Європи з художньої гімнастики 2022 — сьоме місце у вправах з обручем; восьме місце у вправах зі стрічкою Юніорський чемпіонат світу з художньої гімнастики 2023 — срібна нагорода. З 28 вересня по 1 жовтня 2023 року в Японії на клубних змаганнях "Aeon Cup" "Школу Дерюгіних" представляли Вікторія Онопрієнко і Поліна Каріка, та юніорка Таїсія Онофрійчук. Брала участь у Олімпійських іграх Париж 2024,та посіла 9 сходинку у фіналі. Міжнародна федерація гімнастики надала українці Таїсії Онофрійчук звання гімнастки світового класу за виступ на літніх Олімпійських іграх у Парижі. (2025) Wikipedia

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