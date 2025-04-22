Італія або Англія: Георгій Судаков на порозі трансферу

Шахтар і Наполі домовляються про трансфер Судакова, англійці також зацікавлені.

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Судаков змінить клуб / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

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Які клуби претендують на Судакова

Чи готовий Шахтар продавати гравця

Італійський "Наполі" веде переговори з донецьким "Шахтарем" про можливий трансфер українського півзахисника Георгія Судакова. Про це повідомив генеральний директор клубу Сергій Палкін у коментарі GiveMeSport.

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"Ми зараз ведемо переговори. Я не можу назвати суму, але вірю, що ми закриємо цю угоду на хороших фінансових умовах. Якщо не фіналізуємо угоду з поточним клубом, буде інший. Я не хвилююся щодо угоди. Судаков — один із найкращих у світі на своїй позиції. Він може перейти до Італії або Англії. Це лише питання часу", — цитує Палкіна GiveMeSport.

Водночас "Наполі" не є єдиним клубом, який цікавиться 22-річним хавбеком. Також на Судакова претендують клуби англійської Прем'єр-ліги, зокрема, "Брентфорд". Однак на цей момент переговори з англійцями не ведуться.

Георгій Судаков є вихованцем "Шахтаря" і грає за першу команду з 2020 року. У складі "гірників" він провів 135 матчів, забив 33 голи та віддав 24 асисти. Разом із командою півзахисник двічі став чемпіоном України та виграв Кубок країни. У поточному сезоні Судаков зіграв 32 матчі, забив 13 голів та віддав 5 асистів.

Контракт Судакова з "Шахтарем" діє до кінця 2028 року.

Інші новини українського спорту

Як раніше повідомляв Главред, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук знову продемонструвала високий рівень на міжнародній арені, виборовши відразу чотири медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики.

Також у США 20 квітня відбувся вечір боксу, організований промоутерською компанією Golden Boy Promotions. Одним із перших поєдинків шоу став бій за участю українця Олександра Гвоздика — колишнього чемпіона світу у напівважкій вазі. Його суперником був американець Ентоні Холловей.

Крім того, Даяна Ястремська достроково завершила свій виступ на турнірі WTA 500 в Штутгарті. У матчі першого кола проти представниці Латвії Єлєни Остапенко українка знялася після медичної перерви.

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Хто такий Григорій Судаков? Георгій Вікторович Судаков народився 1 вересня 2002 року у місті Брянка, Луганська область, Україна — український футболіст, півзахисник донецького "Шахтаря", молодіжної та національної збірних України. Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21, найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату Європи 2023. У дитячо-юнацькій футбольній лізі України виступав за харківський "Металіст" (2013—2016) і донецький "Шахтар" (2017—2019). У сезоні 2018/19 років разом з "гірниками" став чемпіоном України серед гравців до 17 років та визнаний найкращим гравцем фінального турніру. Окрім цього, за підсумками сезону Георгія Судакова визнали найкращим гравцем атакуючого плану серед гравців 2002 року народження. За результатами опитування Георгія Судакова було визнано найкращим гравцем 2023 року у "Шахтарі". Wikipedia

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