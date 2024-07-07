Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який протримався майже 40 років

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, який тримався з 1987 року.

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Ярослава Магучіх побила рекорд, який тримався з 1987 року / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль у стрибках у висоту в рамках "Діамантової ліги", змагання якої наразі відбуваються в Парижі.

Результат українки - 2 метри і 10 сантиметрів. І це новий світовий рекорд. Колишній рекорд у цій дисципліні був датований ще 1987 роком. Тоді болгарська легкоатлетка Стефка Костадінова взяла планку в 2 метри і 9 сантиметрів.

До слова, у рамках 8-го етапу "Діамантової ліги" Україну представляють п'ять легкоатлетів, а медаль Магучіх стала другою для нашої країни - раніше "бронзу" в метанні молота завоював Михайло Кохан.

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Що таке Діамантова ліга? Діамантова ліга (англ. Diamond League) - щорічна серія комерційних змагань з легкої атлетики, що прийшла на зміну Золотій лізі. Ці ліги організовані Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (ІААФ), повідомляє "Вікіпедія".

Скандал із Ярославою Магучіх на Олімпіаді

Ярослава Магучіх обійняла російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх у Токіо і сфотографувалася разом із росіянкою, що й спровокувало скандал.

Як відомо, українка посіла третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат у 2,00 метра.

У Федерації легкої атлетики України після критики на адресу Магучіх зазначили, що на Олімпійських іграх у Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали одна одну - це традиція на всіх без винятку турнірах.

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюкзаявив про однозначну підтримку Магучіх, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

Сама Магучіх написала на своїй сторінці у Facebook, що фото, на якому вона зображена разом із росіянкою, зроблене на прохання польської спортсменки Каміли Ліцвінко.

Українка пояснила, що польська легкоатлетка завершувала кар'єру і тому попросила зробити пам'ятне фото.

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