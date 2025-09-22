Золотий м'яч 2025: претенденти на перемогу і де дивитися церемонію

Ви дізнаєтеся:
Сьогодні, 22 вересня, стане відомий новий володар Золотого м'яча. Урочиста церемонія відбудеться о 21.00 за київським часом у Парижі.
Як повідомляє УНІАН, уже відомо, хто претендує на перемогу.
Претенденти на Золотий м'яч 2025:
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франція)
- Ламін Ямал (Барселона, Іспанія)
- Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид, Франція)
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія)
- Джуд Беллінгем (Реал Мадрид, Англія)
- Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид, Бразилія)
- Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет)
- Гаррі Кейн (Баварія, Англія)
- Дезіре Дуе (ПСЖ, Франція)
- Жоао Невеш (ПСЖ, Португалія)
- Вітінья (ПСЖ, Португалія)
- Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалія)
- Фабіан Руїс (ПСЖ, Іспанія)
- Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко)
- Кхвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія)
- Дензел Дюмфріс (Інтер, Нідерланди)
- Сергу Гірассі (Боруссія Дортмунд, Гвінея)
- Віктор Гйокерес (Арсенал, Швеція)
- Лаутаро Мартінес (Інтер, Аргентина)
- Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль, Аргентина)
- Педрі (Барселона, Іспанія)
- Коул Палмер (Челсі, Англія)
- Майкл Олісе (Баварія, Франція)
- Рафінья (Барселона, Бразилія)
- Деклан Райс (Арсенал, Англія)
- Флоріан Віртц (Ліверпуль, Німеччина)
- Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди)
Де дивитися церемонію вручення 69-го Золотого м'яча
Офіційним транслятором Залатого м'яча в Україні став медіасервіс MEGOGO. Пряма трансляція події також буде доступна на Youtube-каналі MEGOGO СПОРТ.
Золотий м'яч 2025
Золотий м'яч 2025 - 69-та щорічна церемонія вручення Золотого м'яча, яку вручає "Франс Футбол", відзначаючи найкращих футболістів світу в сезоні 2024-25. Вчетверте в історії нагороди її вручатимуть за підсумками сезону, а не календарного року, що охоплює період із 1 серпня 2024 року до 31 липня 2025 року. Претендентів на нагороди було оголошено 7 серпня 2025 року.
