Золотий м'яч 2025: претенденти на перемогу і де дивитися церемонію

Уже названо головних фаворитів цього року.

Золотий м'яч 2025 / колаж: Главред, фото: depositphotos.com, instagram.com/o.dembele7/

Ви дізнаєтеся:

Коли пройде церемонія нагородження

Хто став претендентами на перемогу

Де дивитися трансляцію

Сьогодні, 22 вересня, стане відомий новий володар Золотого м'яча. Урочиста церемонія відбудеться о 21.00 за київським часом у Парижі.

Як повідомляє УНІАН, уже відомо, хто претендує на перемогу.

Претенденти на Золотий м'яч 2025:

Усман Дембеле (ПСЖ, Франція)

Ламін Ямал (Барселона, Іспанія)

Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид, Франція)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія)

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид, Англія)

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид, Бразилія)

Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет)

Гаррі Кейн (Баварія, Англія)

Дезіре Дуе (ПСЖ, Франція)

Жоао Невеш (ПСЖ, Португалія)

Вітінья (ПСЖ, Португалія)

Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалія)

Фабіан Руїс (ПСЖ, Іспанія)

Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко)

Кхвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія)

Дензел Дюмфріс (Інтер, Нідерланди)

Сергу Гірассі (Боруссія Дортмунд, Гвінея)

Віктор Гйокерес (Арсенал, Швеція)

Лаутаро Мартінес (Інтер, Аргентина)

Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль, Аргентина)

Педрі (Барселона, Іспанія)

Коул Палмер (Челсі, Англія)

Майкл Олісе (Баварія, Франція)

Рафінья (Барселона, Бразилія)

Деклан Райс (Арсенал, Англія)

Флоріан Віртц (Ліверпуль, Німеччина)

Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди)

Де дивитися церемонію вручення 69-го Золотого м'яча

Офіційним транслятором Залатого м'яча в Україні став медіасервіс MEGOGO. Пряма трансляція події також буде доступна на Youtube-каналі MEGOGO СПОРТ.

Золотий м'яч 2025 Золотий м'яч 2025 - 69-та щорічна церемонія вручення Золотого м'яча, яку вручає "Франс Футбол", відзначаючи найкращих футболістів світу в сезоні 2024-25. Вчетверте в історії нагороди її вручатимуть за підсумками сезону, а не календарного року, що охоплює період із 1 серпня 2024 року до 31 липня 2025 року. Претендентів на нагороди було оголошено 7 серпня 2025 року.

