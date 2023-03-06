"Бабка думала всі забули": у РФ розгорівся сильний скандал через відсторонення від змагань Вінер

У FIG порахували висловлювання Вінер образою і визнали порушенням правил Міжнародної федерації гімнастики.

Ірина Вінер / скріншот

Головний тренер з художньої гімнастики Ірина Вінер, яка підтримує війну в Україні і диктатора Путіна, відсторонена від роботи на міжнародних змаганнях на два роки.

Дисциплінарна комісія Фонду гімнастичної етики (GEF) відсторонила главу Всеросійської федерації художньої гімнастики. Повідомляється, що відсторонення Вінер пов'язане з її публічними заявами після Олімпіади-2020 в Токіо, де росіянка Діна Аверіна стала другою.

Тоді Вінер звинуватив у всьому суддів. В FIG порахували висловлювання Вінер образою і визнали порушенням правил Міжнародної федерації гімнастики.

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Ще одна причина відсторонення - недопуск росіянки Наталії Кузьміної до виборів до технічного комітету FIG з художньої гімнастики у 2021 році.

Російська сторона зняла її кандидатуру, після чого Кузьміна подала скаргу в незалежний етичний фонд.

Коли почне діяти термін

Термін відсторонення Вінер почнеться після скасування санкцій щодо російських гімнасток, пов'язаних з війною в Україні, за умови, що вони будуть зняті протягом п'яти років.

"Вінер заборонено брати участь або бути акредитованою на будь-яку роль у міжнародних змаганнях, включаючи роботу в якості тренера, керівника делегації чи іншої офіційної ролі на будь-якій події під егідою FIG протягом двох років. Період відсторонення буде відраховуватися через один день після скасування захисних заходів FIG, пов'язаних з ситуацією в Україні, за умови, що захисні заходи FIG будуть зняті протягом п'яти років з дня прийняття цього рішення", – йдеться в заяві прес-служби FIG.

У Росії почався скандал через Вінер

"Кращих закопують. Живцем. Хочуть працювати тільки з людьми, які мовчать, не мають своєї власної думки, з залежними людьми, які кланяються. Це не тільки їх стосується, але і нас теж. Людей з сильними характером ні тут, ні там не люблять, не знаю, куди нам подітися. Неподобство. Обурливий факт", - раптом заявила скандальний тренер з фігурного катання Тетяна Тарасова.

А ось росіяни вважають, що щодо Вінер вчинили правильно, і нічого було критикувати суддів.

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