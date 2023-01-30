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У РФ закотили грандіозний скандал через умови МОК для участі росіян в Олімпіаді 2024

30 січня 2023, 22:58
Російський спортсмен заявив, що країні-терористові нав'язують неприйнятні умови.
Росія на Олімпіаді
Росія на Олімпіаді / pixabay, скріншот

Дворазовий олімпійський чемпіон Дмитро Васильєв закликав Росію бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

За його словами, не можна нібито допустити того, що на змаганнях спортсменів з країни-агресора зобов'яжуть виступати під нейтральним прапором. Колишній біатлоніст зажадав від керівництва Національного олімпійського комітету (ОКР) "бути набагато жорсткіше", пише Р-Спорт.

Російський спортсмен заявив, що країні-терористові нав'язують неприйнятні умови, а про кар'єри спортсменів думати не варто.

"Я тільки не розумію, що це таке в нинішніх умовах – слово "толерантність". Це що значить? Йти на всі поступки, тобто що нам не накажуть, все робити. Взагалі треба якось відстоювати позицію Росії і спортсменів в цілому. Поздняков (глава ОКР – ред.) повинен бути набагато жорсткішим, ніж він був до сьогоднішнього дня. І якщо нам не дозволять виступати з прапором і з гімном, звичайно, треба бойкотувати Олімпіаду. Ні в якому разі на цих умовах – без гімну і прапора – їхати на Олімпіаду не варто. Ні в якому разі ніякого нейтрального статусу", – сказав Васильєв.

Скандал з допуском росіян на Олімпіаду 2023

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет заявив про можливий допуск представників Росії та Білорусі до Олімпіади-2024. При цьому вони повинні відповідати кільком критеріям, в тому числі не виступати на підтримку війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до французького колеги Еммануеля Макрона зі словами про неможливість участі представників країни-агресора на ОІ в Парижі.

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