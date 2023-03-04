"Так ми будемо жити наступні 20 років": є 4 сценарії завершення війни – журналіст

Настання миру в Україні більшою мірою залежатиме від вступу нашої держави у НАТО, впевнений Портников.

Портников назвав 4 сценарії завершення війни/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Главред

Зараз фактично існує два сценарії завершення війни з Росією. Російський передбачає загарбання частини територій України, а український – повну деокупацію нашої держави. Проте відомий аналітик, публіцист і журналіст Віталій Портников вважає, що насправді таких сценаріїв чотири.

На його думку, на настання миру у нашій країні сильно вплине те, чи вступить Україна у Північноатлантичний альянс. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту "Орестократія".

За словами Портнікова, існує наступні чотири сценарії завершення війни в Україні:

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1. Вихід України на кордони станом на 1991 рік та вступ до НАТО

Такий хід подій забезпечив би нашій державі мир, принаймні до того моменту, поки в РФ та Китаї на вирішать, що вони готові розв’язати війну з НАТО із застосуванням ядерного компоненту. За словами журналіста, цього може не відбутися ніколи.

2. Вихід на кордони 1991 року, але без застосування гарантій безпеки і без вступу до НАТО

Такий варіант поганий тим, що у недалекому майбутньому знову може спалахнути війна, вважає Портніков.

3. Не вихід на міжнародно визнані кордони, але вступ до НАТО

За словами журналіста, це означатиме "мир і спроби мирним шляхом вирішити питання територіальної цілісності, чого може ніколи не відбутися".

4. Сценарій не виходу на міжнародно визнані кордони та не вступу до НАТО

Це означатиме відновлення війни в осяжному майбутньому, зазначає журналіст.

У той же час Портніков наголосив, що країна-агресорка РФ не визнає Україну у її міжнародно визнаних кордонах, і в цій реальності нам доведеться жити у найближчі два десятиліття.

"І треба чітко розуміти, що як би не закінчилася війна, будь-яка лінія, на яку вийдуть Збройні сили України, все одно буде лише демаркаційною лінією для Росії. Росія не визнає державних кордонів України ні в якому разі, не буде жодної угоди з цього приводу, Росія буде вважати Україну державою, що окупує територію РФ. Ось це реальність, в якій ми будемо жити наступні 20 років", – зазначає він.

За його словами, те, якими будуть ці 20 років, залежатиме також від політичних рішень інших держав. Якщо Захід проявить політичну волю, і ми вступимо до НАТО, то це буде мирна реальність. Якщо ж нас не приймуть до НАТО, то "це буде реальність довгих і нескінченних воєнних конфліктів різної інтенсивності", вважає Портніков.

Коли може завершитися війна – прогнози експертів

Раніше полковник запасу Роман Світан зазначав, що війна в Україні може завершитися вже цього року за умови, якщо збережеться поточна динаміка поставок озброєнь. На його думку, перший етап перемоги українці можуть відсвяткувати вже до 25 грудня. Але йдеться саме про перший етап, який полягатиме у зачистці нашої території від окупантів.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що у РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ та Україною буде цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що вихід українських військових на кордони 1991 року не означатиме завершення війни. Після цього просто утвориться новий фронт, який простягатиметься на тисячу кілометрів і зачепить російські території. Цей фронт проходитиме через п’ять російських регіонів.

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