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Чемпіон України Володимир Андрощук замість Олімпіади в Парижі загинув під Бахмутом

2 лютого 2023, 11:28
22-річний Володимир Андрощук неодноразово був призером легкоатлетичних стартів в Україні та представляв країну на міжнародних змаганнях.
Володимир Андрощук
Володимир Андрощук загинув у боях за Україну / Фото instagram.com/ukr.athletic

У боях під Бахмутом 25 січня загинув чемпіон України U20 з десятиборства Володимир Андрощук. У нього залишилася мати і сестра.

До початку повномасштабного вторгнення 22-річний спортсмен неодноразово був призером легкоатлетичних стартів в Україні та представляв українців на міжнародних змаганнях.

У 2018 році Володимир Андрощук увійшов до складу національної збірної на Чемпіонат Європи U-18 з легкої атлетики, а в 2019-му переміг у десятиборстві на чемпіонаті України U-20. Також Володимир 2020 представляв Україну на чемпіонаті Європи U-20, де став шостим у сучасному п'ятиборстві.

Володимир народився в Сусловцях (село в Летичівському районі Хмельницької області), але незабаром перебрався до Броварів, де закінчив місцевий спортивний професійний коледж.

Володимир Андрощук
Володимир Андрощук неодноразово був призером легкоатлетичних стартів в Україні / Фото Трибуна-Бровари
Володимир Андрощук
У Володимира Андрощука залишилася сестра і мати / Фото Трибуна-Бровари

"Важко підібрати слова, коли попри гучні перемоги стаються жахливі втрати. Спасибі тобі, герою, за захист і відданість. Спочивай з миром. Не пробачимо. Помстимося", - йдеться в повідомленні на сторінці в Instagram Федерації легкої атлетики України.

Чемпіон України Володимир Андрощук замість Олімпіади в Парижі загинув під Бахмутом

На трагедію відреагував американський історик, письменник і амбасадор платформи United24 Тімоті Снайдер.

"Андрощук не зможе представити свою країну на Олімпіаді-2024 у Франції, тому що його вбили російські окупанти. Натомість МОК розповідає, що атлетів з РФ чекають в Парижі", - написав Снайдер в Twitter.

Чемпіон України Володимир Андрощук замість Олімпіади в Парижі загинув під Бахмутом

Зазначимо, що про Андрощука у своєму зверненні до МОК згадала і Еліна Світоліна. Тенісистка закликала відмовитися від ідеї допуску спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024.

"Олімпійські ігри - це найбільша мрія для спортсменів. Це найбільша платформа для привернення уваги до спорту. З огляду на це, ми повинні дотримуватися заборони на участь російських і білоруських спортсменів. Жахливі дії їхніх урядів мають наслідки; їхнє життя не може залишатися звичайним. Народи РФ і РБ не можуть не знати про звірства, які вони здійснюють в Україні. Володимир Андрощук, одна з висхідних зірок легкої атлетики України, загинув у бою. Він ніколи не реалізує свій потенціал або мрії на Іграх, так чому російські та білоруські спортсмени повинні отримати свій шанс, коли їхні уряди позбавляють невинних людей і спортсменів їх шансу?!" - написала Еліна в Instagram.

Як повідомляв Главред, 28-річний футболіст Руслан Курдас загинув у жорстоких боях з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область).

Також під Бахмутом в Донецькій області загинув відомий український боєць змішаних єдиноборств, володар Кубка світу з ММА Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний".

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