Відомий режисер розніс співачку Повалій: після відходу Путіна на неї чекає суд

Таїсія Повалій своїми піснями намагається виправдати агресію Росії, за це має бути кримінальна відповідальність, вважає продюсер Олег Боднарчук.

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Доля Повалій повністю залежить від Путіна - продюсер / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Співачка Таїсія Повалій, яка поїхала до країни-агресорки Росії, повинна постати перед судом за спроби виправдати своїми піснями злочини окупантів. На неї чекає суд після того, як у Кремлі не буде Володимира Путіна. Про це заявив український продюсер Олег Боднарчук.

В інтерв'ю Обозреватель він розповів про те, що його не здивувала проросійська позиція Повалій.

"Якщо брати до уваги пісні Повалій, особливо ті, які вона виконує зараз, то це пісні інфузорії-туфельки для амеб. Вона хіба колись піднімала у своїх творах якісь соціальні, філософські теми? Чи бачили ми хоч щось експериментальне в її виконанні? Це ресторанна співачка є, була і буде. Шансоньєтка", - вважає Бондарчук.

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Крім того, продюсер вважає, що на Повалій повинна чекати кримінальна відповідальність, а її доля безпосередньо залежить від Путіна.

"Небезпека Повалій в тому, що вона намагається від імені України виправдати всі звірства Росії на цій війні. За це має бути кримінальна відповідальність. Її доля безпосередньо залежить від життя і здоров'я Путіна, його не стане – її судитимуть", - підкреслив Олег Боднарчук.

Нагадаємо, Повалій рознилася перед російськими пропагандистами. Вона сказала, що в Росії у її сім'ї немає грошей навіть на придбання будинку. Щоб його придбати, доводиться брати кредит.

До речі, український продюсер Юрій Квеленков розповів, кого Повалій вважала своєю конкуренткою в Україні. Йшлося про співачку Катерину Бужинську.

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