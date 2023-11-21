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Стало відомо, кого Повалій вважала своєю конкуренткою в Україні: Ліхута ставив ультиматум

Дмитро Відоменко
21 листопада 2023, 13:28
Таїсія Повалій активно будувала музичну кар'єру в Україні, вона бачила на ринку серйозну конкурентку, з якою не хотіла ділити славу, каже продюсер.
Ліхута, Повалій, Квеленков
Як каже продюсер Юрій Квеленков, Повалій з Ліхутою в 90-ті активно тиснули на нього / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Наприкінці 90-х, коли співачка Таїсія Повалій (нині ‒ запекла путіністка, яка вже багато років живе в країні-агресорі РФ) активно будувала музичну кар'єру в Україні, вона хотіла зжити зі світу свою конкурентку, який нібито була Катерина Ящук (більш відома під сценічним ім'ям Катя Бужинська). Про це на своїй сторінці в Facebook розповів український продюсер Юрій Квеленков.

"До мене в офіс на Березняках прийшов Ліхута і сказав: у тебе є звук, у мене є Тая, давай працювати. Мені це було цікаво. Повалій на той момент мала в активі перемогу на Слов'янському базарі і записаний Олегом Ступкою та Олександром Волошиновим перший альбом "Панно кохання". Спонсором Повалій був бізнесмен з Чернівців ігор Плужников. Найдобріший і не жадібна людина не шкодував витрачати гроші на те, що йому подобалося", – написав він.

Трохи пізніше до компанії приєдналася Катерина Ящук, продюсуванням якої Квеленков теж зайнявся. У той час він також розкручував іншу співачку ‒ Аліну Лебедєву ‒ але увагу спонсора привернула саме Ящук (оскільки вона теж родом з Чернівців).

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"Одного разу мені подзвонив Ліхута і сказав, що треба зустрітися. Зустріч відбулася на клумбі бульвару Дружби народів під "Батьківщиною-матір'ю". Я сів у машину Ігоря, і він мені сказав, що Тая більше не хоче терпіти Катю, що Плужников ‒ це їх спонсор і щоб я вибирав, ми йдемо разом і в шоколаді або розходимося і більше не працюємо разом", – згадав продюсер.

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Сам Квеленков каже, що після такого ультиматуму перестав працювати з Повалій і Ліхутою і пішов у сольне плавання.

Нагадаємо, раніше український співак Олександр Пономарьов розповів, чому Ані Лорак і Таїсія Повалій підтримали країну-агресора РФ. Артист зізнався, що спершу навіть шукав для них виправдання.

Також колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк припечатав Повалій за плазування перед Путіним, і придумав покарання для співачки-зрадниці і їй подібних.

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Таїсія Повалій Ігор Ліхута Катерина Бужинська новини шоу бізнесу
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