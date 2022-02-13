Голос країни-12 - 4 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерів

Голос країни - 12-Як пройшов 4 випуск сліпих прослуховувань / прес-служба

13 лютого на каналі 1+1 відбувся четвертий випуск "сліпих прослуховувань" 12 сезону вокального шоу Голос країни.

Хто поповнив команди зіркових тренерів проєкту, читайте далі.

Володимир Порубайло(Eye Of The Tiger - Survivor) прийшов на проєкт заради двох речей - довести, що любов окрилює і надихає, та зробити пропозицію коханій. І перше і друге йому вдалося, і вокаліст став учасником команди Наді Дорофєєвої.

Команду Вакарчука поповнив справжній професіонал - соліст хору ім. МВерьовки Дмитро Цимбал (Luna - Alessandro Safina).

Тренер Потап отримав у свою команду співачку Аліну Лаврову (Rampampam - Minelli), яка вже отримала популярність в Китаї. Дівчині довелося повернуться на батьківщину, і вона впевнена, що їй вдасться домогтися ще більших успіхів на українській сцені.

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Також команду Потапа поповнила вокалістка, майбутнє українського госпела, Діана Матвійчук (Там, Куди Я Йду - гурт [O]). Дівчина відточує свою майстерність в церковному хорі, але також мріє про велику сцену.

Гліб Пархоменко(I Wanna Be Your Slave - Måneskin) у складі команди Дорофєєвої мріє розпочату кар'єру рок-музиканта в Україні. Співак упевнений, йому є чим здивувати досвідчену публіку.

Павло Тютюнник(Минає день, минає ніч - Микола Мозговий) прийшов на проєкт для того, щоб виконати мрію відразу двох людей - свою та своєї бабусі. Що ж, початок покладено - він буде боротися за перемогу в складі команди Вакарчука.

Юлія Штоля(When We're High - LP) змогла розгорнути до себе всі 4 тренерських крісла, але вибрала команду Потапа, щоб підняти свою музичну кар'єру на новий рівень - від вокалістки в придорожньому ресторані до зірки української сцени.

Четвертим у цьому випуску учасників команди Потапа став Олександр Десятніков (БезТебеМенеНема - Океан Ельзи), який мріє зліпити для себе на проєкті нове, музичне майбутнє.

Всі 4 тренери мріяли отримати в свою команду казахського вокаліста Дімаша Даулетова (I Have Nothing - Whitney Houston). Однак він прийняв рішення розкрити свій талант в команді Олі Полякової.

У команду Другого шансу під проводом Олександри Зарицької та Андрія Мацоли потрапили амбітна Алучана Феджи(М'ята - KAZKA) і відчайдушна домогосподарка Аліса Фінашкіна (Покажи мне любовь - DOROFEEVA).

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Раніше ведучий шоу Голос країни - 12 Юрій Горбунов показав смішний кадр зі зйомок вокальних боїв - він з Осадчою пішов у відрив з Потапом і Поляковою, а Надя Дорофєєва не могла розігнутися від сміху.

Також в мережі з'явилися фото єдиного сина Жанни Фріске-8-річного Платона. Шанувальники ворожать, на кого хлопчик схожий більше - на батька, ведучого Дмитра Шепелєва, або на покійну матір.

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