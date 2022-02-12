Як зараз виглядає єдиний син Жанни Фріске - 8-річний Платон

Співачка пішла з життя, коли хлопчикові було всього два роки.
7 квітня 2013 року в одній з клінік Майамі народився єдиний син Жанни Фріске - Платон.
Незабаром після його появи на світ артистка почала скаржитися на сильні головні болі. Їй був поставлений невтішний діагноз - гліобластома, неоперабельна пухлина головного мозку.
Після тривалої боротьби з хворобою Жанна Фріске померла в червні 2015 року.
Опікунство над хлопчиком взяв на себе батько Платона - фактичний чоловік співачки, телеведучий Дмитро Шепелєв. Зараз він перебуває у шлюбі з Катериною Тулуповою. Разом вони виховують Платона, дочку Тулупової від першого шлюбу Ладу та спільного сина Тихона.
Платону зараз 8 років. Хлопчик відмінно ладнає з братом і сестрою, захоплюється грою на гітарі і мріє стати рок-музикантом.
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