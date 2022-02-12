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Як зараз виглядає єдиний син Жанни Фріске - 8-річний Платон

12 лютого 2022, 04:14

Співачка пішла з життя, коли хлопчикові було всього два роки.

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Платон - єдиний син Жанни Фріске / Колаж - instagram.com/jannafriske_official / instagram.com/dmitryshepelev

7 квітня 2013 року в одній з клінік Майамі народився єдиний син Жанни Фріске - Платон.

Незабаром після його появи на світ артистка почала скаржитися на сильні головні болі. Їй був поставлений невтішний діагноз - гліобластома, неоперабельна пухлина головного мозку.

Після тривалої боротьби з хворобою Жанна Фріске померла в червні 2015 року.

Опікунство над хлопчиком взяв на себе батько Платона - фактичний чоловік співачки, телеведучий Дмитро Шепелєв. Зараз він перебуває у шлюбі з Катериною Тулуповою. Разом вони виховують Платона, дочку Тулупової від першого шлюбу Ладу та спільного сина Тихона.

Платону зараз 8 років. Хлопчик відмінно ладнає з братом і сестрою, захоплюється грою на гітарі і мріє стати рок-музикантом.

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Дмитро Шепелєв та його син від Жанни Фріске Платон / instagram.com/dmitryshepelev

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Раніше Міс Україна Всесвіт, модель Анна Неплях не впоралася з керуванням і розбила особистий автомобіль - дівчина зірвала бампер практично на рівному місці.

Також стало відомо про те, що українського артиста - 22-річного Іллю Романського змило хвилею в Атлантичний океан під час гастролей в Португалії. Пошуки хлопця тривають.

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шоу-бізнес Жанна Фріске Дмитро Шепелев новини шоу бізнесу
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