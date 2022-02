Лія Меладзе розповіла, як тато відреагував на її участь у шоу Голос країни-12

Лія Меладзе на "сліпих прослуховуваннях " шоу Голос країни-12 / Пресслужба

У неділю, 6 лютого, відбулась прем’єра третього випуску грандіозного вокального шоу Голос країни-12. У 12 сезоні під гаслом "Так звучить твоя країна" тренери у червоних кріслах Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук шукають справжній голос нації з різних куточків України та світу. Найталановитіші вокалісти змагаються за звання головного співака України.

У третьому випуску сліпих прослуховувань Голосу країни-12 виступила Лія Меладзе, донька популярного українського композитора Костянтина Меладзе. Вона виконала легендарний трек Hallelujah співака Leonard Cohen і зуміла розвернути усі 4 крісла. Дівчину настільки переповнювали емоції, що на останніх нотах вона розплакалася. Своїм зірковим наставником на проєкті співачка обрала DOROFEEVA.

Лія Меладзе на "сліпих прослуховуваннях " шоу Голос країни-12 / Пресслужба

На Голосі країни за кулісами Лію підтримувала її дружня компанія, у якій був і колишній хлопець співачки – фіналіст Голос.Діти-3 Влад Фенічко. Дівчина розповіла, що перед виступом її найкращий друг Валерій з команди підтримки подарував їй іграшку-панду. Лія вважає її своїм талісманом, адже з нею етап сліпих прослуховувань пройшов успішно. Тепер Лія завжди бере ведмедика із собою. У гостях інфотеймент-шоу Твій День Лія розповіла, що вчора до пізньої ночі не спала, очікувала свого виступу, а потім активно читала коментарі на YouTube.

Виступ Лії Меладзе настільки сподобався телеглядачам, що менш ніж за добу відео з її виступом зайняло перше місце у трендах YouTube набравши більше 300 тисяч переглядів.

Щодо підтримки тата, то дівчина зізналася, що після виступу Костянтин Меладзе одразу зателефонував доньці та розповів про свої враження.

"Тато сказав, що він плакав, коли дивився мій виступ. Також додав, що я молодець і дарма переживала. Зауважень не робив. Щодо вибору тренера – то тато також був за, взагалі вся сім’я підтримала мене у виборі", - розповіла Лія.

Лія розповіла, що обрала тренеркою DOROFEEVA, оскільки вона їй близька по духу. Окрім того, Меладзе подякувала Святославу Вакарчуку, який повернувся до неї першим та зміг своїми жестами підтримки заспокоїти учасницю.

Також у третьому епізоді на сцену Голосу країни вийшов 22-річний Василь Палюх з Волині. Хлопець має в житті два покликання – музику та віру в Бога. Василь служить у церкві іподияконом та допомагає священникам під час богослужіння. Окрім того, що він співає церковні піснеспіви, хлопець професійно займається академічним співом і на зйомки Голосу країни прибув одразу після закриття 2 академічних іспитів.

На сліпих прослуховуваннях Василь заспівав O Sole Mío виконавця Luciano Pavarotti.

Майже на останніх секундах співаку вдалось розвернути три крісла: Святослава Вакарчука, Потапа та DOROFEEVA.

Святослав Вакарчук зазначив, що незалежно від того, до кого в команду піде Василь, для Голосу країни - це вже перемога, що тут є такий учасник.

"Я дуже переживав за цю пісню. Вона з одного боку проста, але її співали дуже багато видатних виконавців різного жанру. Коли ви прийшли на приспів і зробили свій мелізм, це була ваша невеличка імпровізація – ось це були ви. Ці три секунди показали мені, що це та людина, з якою я хотів би попрацювати", - прокоментував Вакарчук.

DOROFEEVA зазначила, що дуже мріє отримати такого співочого хлопця собі у команду. Василь розповів, що коли йшов на проєкт, то батьки наполягали, щоб він обрав своїм тренером Олю Полякову. Тренерка дуже засмутилася, що не повернулась до хлопця.

У результаті Василь Палюх обрав своїм тренером Потапа. На бекстейджі співак зазначив, що зробив такий вибір, оскільки вважає, що Потап може його інакше розкрити.

"Я пішов до Потапа, оскільки вважаю його найкрутішим співаком та продюсером в українському шоу-бізнесі. Тому вирішив, що саме з ним я зможу відкритись з іншої сторони, розширити рамки і не бути артистом одного жанру", - поділився учасник.

На легендарну сцену Голосу країни-12 вийде і 29-річна лейтенантка поліції Катерина Білоус з Хмельниччини. Свій вільний від роботи час жінка присвячує сім’ї, а також співає у оркестрі головного управління Хмельницької області. Для сліпих прослуховувань співачка обрала пісню No Time To Die виконавиці Billie Eilish. На жаль, хвилювання не дозволило Катерині повернути червоні крісла. Тренери підтримали учасницю і попросили її обов’язково повернутися наступного року. Зі свого боку Святослав Вакарчук вирішив заспівати з учасницею разом трек Billie Eilish, творчість якої тренер дуже любить.

Таке душевне виконання не змогло залишити осторонь тренерів Другого шансу. Андрій Мацола та Олександра Заріцька вирішили надати Катерині ще один шанс проявити себе у Голосі країни-12. Якою буде доля співачки у команді Другого шансу, глядачі можуть дізнатися вже наступного четверга о 18:00 на YouTube-каналі Голосу країни.

Яскравим став виступ Наталії Миколаєнко, 22-річної співачки з Білої Церкви. Дівчинка, яку самотужки виховував батько, мріє бути на великій сцені і вірить, що завдяки Голосу країни зможе досягнути своєї цілі.

"Я хочу, щоб усі люди були більш вільні і прості. І я про це пишу пісні, знімаю кліпи. І дуже хочу, щоб було більше добра на цьому світі. Ось така моя місія на Голосі країни", - прокоментувала Наталія.

Для етапу "сліпі прослуховування" вона обрала TikTok-хіт Восемь від популярної молодої та прогресивної виконавиці Лилу45. Наталя зуміла розвернути усі 4 крісла тренерів. Окрім того, несподівано на сцені з’явилась виконавиця хіта Восемь, яка особисто прийшла підтримати учасницю під час виступу. Лилу45 подарувала Наталії шкарпетки з нотками, а також разом заспівала з нею.

Після довгих роздумів учасниця обрала своїм тренером DOROFEEVA. Проте на цьому історія не закінчилась. За лаштунками Катя Осадча запропонувала DOROFEEVA зробити дует разом з Лилу45.

"Давай спишемось, поговоримо. Катю, ти права, спродюсувала дует", - прокоментувала DOROFEEVA.

Як звучить Львівщина, на сцені Голосу країни-12 покаже Мар'ян Романчук. Співак обрав вулицю своєю першою сценою. Говорить, що це неймовірний досвід, адже ти не обираєш публіку, біля тебе зупиняється той, кому сподобалась твоя музика. Згодом рідного міста хлопцю стало замало, тому він вирішив стати музикантом-мандрівником.

"Україна занадто велика, щоб сидіти на одному місці і нікуди не виїжджати. І в першу таку мандрівку я поїхав зі своїм собакою Полом Маккартні. Це був дуже класний досвід, ти кожного дня зустрічаєшся з різними людьми", - наголосив учасник.

Мар’ян вже чотири роки зі своєю гітарою та собакою мандрує Україною. Минулого року він мав виступити на Голосі країни, проте йому не вистачило місць у команді. Тому він повернувся у 12 сезоні, щоб довести, що він має стати частиною Голосу країни.

На головній сцені країни Мар'ян Романчук заспівав трек співака Passenger під назвою Let Her Go. Учасник зміг розвернути червоне крісло Святослава Вакарчука. Тренер прокоментував, що йому сподобалось сучасна подача та інтонування, тому він повернувся.

Серед групи підтримки учасника був і чотирилапий друг Мар’яна. Спаніель Пол Маккартні вибіг на сцену підтримати свого власника, чим розчулив усіх тренерів проєкту, усі одразу захотіли з ним познайомитись.

Нагадаємо, все, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця Голос країни – 10 Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT та учасниця Голос.Діти-4 Ніно Басілая.

