Дмитро Комаров розповів про завершення зйомок в одному з найнебезпечніших місць планети

Дмитро Комаров розповів про колумбійський сезон Світу навиворіт / instagram.com/komarovmir

Автор і ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров поділився з глядачами відмінною новиною - зйомки випусків шоу про Колумбію закінчилися!

Комаров зізнався, що після Пакистану йому здавалося, нібито світу більше нічим його здивувати: "Ну ось куди тобі тепер їхати, щоб було не нудно?",- запитувала дружина, коли я в черговий раз азартно згадував один із сотень екстремальних моментів в Пакистані. Коли підвищуєш "градус адреналіну" в експедиціях, того самого адреналіну стає вже недостатньо. Людині властиво спиратися на минулий досвід і пережиті емоції. Хочеться вже більшого".

Вибираючи в якості нової точки Колумбію, ведучий не прогадав. І ні секунди не пошкодував.

"З Колумбією я не помилився. Новий ексклюзив знятий. 12-й рік поспіль я знімаю програму, але відчуття настільки сильні, ніби вперше відправився в експедицію. ... Наша команда старалася. Одне з найнебезпечніших місць у світі знято",- розповів Дмитро Комаров.

"Новий сезон буде вогонь", - пообіцяв ведучий.

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Дивіться нові випуски шоу Світ навиворіт у суботу, о 17:30 на каналі 1+1.

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Раніше ведучий шоу Голос країни - 12 Юрій Горбунов показав смішний кадр зі зйомок вокальних боїв - він з Осадчою пішов у відрив з Потапом та Поляковою, а Надя Дорофєєва не могла розігнутися від сміху.

Пікантними кадрами з фанатами поділилася Ангеліна Комарова, молодша сестра журналіста, мандрівника і телеведучого Дмитра Комарова - вона взяла участь у фотосесії в нижній білизні.

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