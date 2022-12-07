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1+1 назвав сумму, яку було зібрано у фіналі Голосу країни-12 для розмінування звільненої Херсонщини

7 грудня 2022, 15:23
Благодійна ініціатива проводилася у режимі реального часу.
Голос країни-12
Голос країни-12 - у фіналі конкурсу збирали гроші на розмінування деокупованої частини Херсонщини / Прес-служба

Нещодавно на телеканалі ТЕТ відбувся грандіозний суперфінал головного вокального проєкту Голос країни-12. За результатами глядацького голосування, переможницею стала хранителька української культури Марія Квітка з команди "Другий шанс". За фахом Марія - фольклорист, до безтями закохана в етнічні українські костюми та автентичну музику.

До масштабного завершення 12 сезону, який перервала війна, була прикута увага всієї країни та світу. Протягом сезону глядачі мали змогу взяти участь у масштабному благодійною зборі на засоби аеророзвідки. До благодійності долучився меценат та тренер команди "Другий Шанс" на Голосі країни Андрій Мацола. Своїм внеском у сумі 2 мільйони 600 тисяч гривень він повністю закрив благодійний збір.

У фіналі ж Голосу країни, голосуючи за улюблених учасників, телеглядачі мали змогу задонатити на придбання комплектів для розміновування звільненої української землі на півдні. Кошти, виручені каналом від голосування у фіналі, автоматично підуть на цю благодійну мету. Спільно з фондом компетентної допомоги армії Повернись живим і платформою Dobro.ua вдалося зібрати 296 361,35 грн.

Голос країни-12
Голос країни-12 - у фіналі конкурсу збирали гроші на розмінування деокупованої частини Херсонщини / Прес-служба

Перший донат на таку важливу ініціативу в прямому ефірі зробив тренер проєкту Потап.

"Ми із моєю дружиною NK хочемо підтримати цей збір та надаємо перші 100 тисяч гривень", — сказав Потап та надіслав цю суму на рахунок благодійної платформи.

Окрім того, до благодійного смс-збору поряд з українцями долучились Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко, Єгор Гордєєв, Валентина Хамайко, Костянтин Грубич.

Нагадаємо, суперфінал проходив у спеціальному форматі, який відповідав воєнному часу. Локацією для вечора української пісні стала станція київського метрополітену Майдан Незалежності, яка з початку повномасштабної війни офіційним указом була закрита, а також стала знаковим місцем зустрічі киян, проведення подій, вручення державних премій та навіть запису інтерв’ю Президента. Цікаво, що в умовах напруженої ситуації з електроенергією у столиці творча команда організувала живлення сцени та декорацій від генераторів.

До масштабного завершення 12 сезону було прикута увага безлічі країн, які транслюють свої адаптації формату "The Voice". 17 країн висловили свою підтримку українському Голосу країни та побажали успіхів та наснаги у своїх відеозверненнях. Підтримку висловили тренери проєкту "The Voice" у Перу, Нідерландах, Непалі, Румунії та навіть США. Гвен Стефані, Каміла Кабело, Джон Леджен, Блейк Шелтон та ведучий шоу Карсон Дейлі із червоних крісел американського The Voice звернулись до українців зі словами підтримки та любові.

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