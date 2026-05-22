'Стан досить тяжкий': як проходить лікування оленя Бориса після двох ДТП

Стан оленя Бориса після пережитої ДТП залишається тяжким.

Як проходить лікування зіркового оленя Бориса після двох ДТП

Стан зіркового оленя Бориса, який травмувався у двох ДТП, доволі важкий через серйозні проблеми з внутрішніми органами.

У Центрі порятунку диких тварин зазначають, що лікування проходить непросто, адже тварина категорично не переносить ін’єкцій.

"Раніше ще вдавалося якось домовитися, відволікти чи підійти непомітно. Але тепер він уже добре розуміє, що до чого, і варто йому лише побачити шприц, і починається справжня спецоперація з втечею", - йдеться в повідомленні.

Через це деякі препарати доводиться вводити дистанційно за допомогою спеціального обладнання. Таким чином фахівці намагаються зробити лікування максимально спокійним і безпечним, щоб не завдавати тварині додаткового стресу.

Попри всі зусилля, загальний стан Бориса залишається тяжким. У нього діагностували серйозні проблеми з внутрішніми органами, тому лікування буде тривалим. "Тож нам ще не раз доведеться йти на різні хитрощі та шукати правильний підхід, аби він менше стресував під час процедур", - пояснюють фахівці.

Як раніше повідомляв Главред, через стрімке й небезпечне розростання травмованого рога Бориса ветеринарам довелося терміново проводити складну операцію, хоча ослаблений організм тварини міг не витримати наркозу.

Нагадаємо, після нової ДТП з оленем Борисом під час перевезення до центру реабілітації ветеринари говорили про сильний стрес у тварини, який міг ускладнити подальше лікування та відновлення. В аварію потрапив автомобіль працівників Центру порятунку диких тварин. За словами очевидців, водій іншої машини заснув за кермом.

Зазначимо, що після першої аварії Борис перебував у критичному стані, а реабілітація оленя Бориса після важких травм і втрати рогів тривала під постійним наглядом ветеринарів. Фахівці тоді не виключали внутрішніх ушкоджень і побоювалися, що транспортування може становити загрозу для його життя.

Про джерело: Центр порятунку диких тварин Центр порятунку диких тварин - це місце тимчасового перебування та лікування для тварин. Працівники центру рятують тварин із найгарячіших точок Донеччини та Луганщини. У цнтрі також лікують та реабілітуємо диких тварин, що постраждали від війни та жорстокості. Центром опікується Наталія Попова.

