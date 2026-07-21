'Буде спекотно': синоптик назвала дати, коли в Україні різко зміниться погода

Ви дізнаєтеся:
- В яких областях України буде прохолодно в середу
- Коли температура повітря підвищиться у всіх регіонах Україні
Погода в Україні у середу, 22 липня, буде місцями спекотною. Синоптик Наталія Діденко повідомила, що найвищою очікується температура повітря в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині.
У цих областях протягом дня очікується +26+31 градус. Найпрохолодніше буде на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині - там завтра прогнозують +19+22 градуси.
"На решті території України 22-го липня передбачається +22+25 градусів. Дощі з грозами пройдуть завтра на Одещині, Миколаївщині, місцями на Черкащині та на Закарпатті. Більша ж частина території України належатиме сухій погоді", - зауважила Діденко.
Погода в Києві 22 липня
У середу у столиці погода буде сонячною. Але при цьому температура повітря вдень підвищиться лише до +22+23 градусів. Хоча незабаром в Києві та по всій Україні стане значно тепліше.
"Кому холодно, треба трохи почекати - з наступного тижня в Україні повсюди буде спекотно", - додала синоптик.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Європу скоро може накрити нова хвиля спеки з історичними максимумами температури, але на територію України вона поки що не впливатиме.
Напередодні стало відомо, що 21 липня Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпечності (жовтий) через небезпечні метеорологічні явища у більшості центральних, південних та Харківській областях.
Раніше повідомлялося, що 23 липня вночі на Лівобережжі України, вдень також у північно-західних областях пройдуть грозові дощі, у північно-східній частині місцями значні. На решті території країни без істотних опадів.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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